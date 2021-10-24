У Росії розповіли подробиці затримання литовських чиновників-рибалок

На литовських чиновників наклали штрафи

Російські прикордонники відпустили мера Клайпедського району Литви, колишнього міністра сільського господарства Бронюса Маркаускаса і двох литовських бізнесменів, які сьогодні випадково порушили російський кордон, повідомляє місцеве видання 15min.

Як розповіли в Міністерстві закордонних справ і прикордонній службі Литви, на Маркаускаса і його супутників росіяни наклали штраф у розмірі 2 тисячі рублів - це близько 24 Євро.

Маркаускас вже підтвердив інформацію про своє затримання на сторінці в Facebook. Він написав у соцмережі, що шкодує про сьогоднішній інцидент, учасником якого став.

"Я хороший рибалка, але виявляється, що орієнтувальник так собі. Можливо, ви вже чули про інцидент сьогодні. Хочу підтвердити, що інформація правдива. Мене затримали і оштрафували. Хотів би подякувати співробітникам консульства нашої країни за їхню оперативність і допомогу", - сказав Маркаускас.

Раніше Главред повідомляв про те, що прикордонники РФ затримали мера Клайпедського району Литви, колишнього міністра сільського господарства Бронюса Маркаускаса і ще двох литовських громадян - чиновники на човні незаконно перетнули російський кордон.

Інцидент стався, коли човен рухався по Куршській затоці. Міністерство закордонних справ Литви підтвердило затримання трьох литовців російськими прикордонниками, але їх імена називати відмовився.