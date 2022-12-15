"Дізнаємося до Нового року або після": експерт оцінив чутки про зброю ЗСУ, здатну бити по Москві

На думку військового експерта Олександра Коваленка, атака по авіабазах Енгельс і Дягілєво – вкрай болючий удар по репутації країни-агресора.

Експерт оцінив чутки про здатну бити по Москві українську зброю / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Поки немає будь-яких офіційних заяв або від Генштабу ЗСУ, або від Міноборони України, передчасно говорити про те, що в руках української армії є зброя, за допомогою якої можна наносити удари по об'єктах в РФ (аналогічно недавній атаці по російських авіабазах) - в том числі по Москві. Саме так висловився в інтерв'ю Главреду блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Західні ЗМІ можуть писати все, що завгодно [про наявність у ЗСУ зброї, здатне вражати цілі в РФ на дистанції в 500-700 километров −Главред]. Я не чув жодного офіційного повідомлення ні від, ні від будь-якої посадової особи, яка уповноважена робити такі заяви, про причетність України до інцидентів, які відбувалися на російських аеродромах. Поки немає офіційної заяви, ми не можемо стверджувати, що причиною могли бути якісь об'єкти українського виробництва, які застосовували ЗСУ проти російських окупантів на їх території. Але, з іншого боку, по-перше, інцидент мав місце на стратегічному об'єкті, який знаходиться на відстані понад 700 км від кордону з Україною. По-друге, на ньому були знищені літаки стратегічного призначення, бомбардувальники-ракетоносці ТУ-95МС, ТУ-22М3, які входять в ядерну тріаду, і які РФ сьогодні не може виробляти. Тобто це - втрата, яку росіяни не зможуть компенсувати. А це, фактично, наштовхує на думки про те, що для удару було задіяно певну зброю, але не ракета. Скажімо, якийсь технічний об'єкт, який зміг якимось чином пройти крізь російську ешелоновану повітряну оборону. Росіяни кажуть, що вона не має аналогів у світі ЗРК з-400, Панцир С1, ЗРК ТОР-М2 і ТОР-М3, великої кількості РЛС і РЕБ. Російська сторона заявляє, що це був нібито старий радянський БПЛА "Стриж". Люди, які знають, що це таке, розуміють. Це дрон розміром з винищувач F-16. А ще у нього дуже гучний двигун, в десятки разів голосніше по F-16. Він має висоту польоту приблизно до 6 кілометрів, і навіть на цій висоті його можна почути. Значить, це не якась непомітна високотехнологічна зброя", - сказав він.

На думку Коваленка, атака по авіабазах Енгельс і Дягілєво – вкрай болючий удар по репутації країни-агресора.

"Це - дуже болючий удар по їхній репутації. Ті країни, які купували російські комплекси ППО і вкладали в це мільярди (зокрема, Туреччина, яка купувала Російські ЗРК С-400 більше ніж на два мільярди доларів) бачать результат. Але не тільки вони це бачать - це видно і тим країнам, яких Росія завжди вважала своїми геополітичними ворогами – США, Великобританія та інші країни НАТО. Вони бачать, що російська ППО не працює. А як воно буде працювати проти винищувачів п'ятого покоління, які неможливо побачити російськими засобами РЛС і ППО? Тобто те, що сталося на аеродромах в Росії - це не те, що репутаційний хук, це репутаційний нокдаун для Росії. А хто за цим стоїть, думаю, ми дізнаємося до Нового року або вже після", − підсумував він.

Зброя у ЗСУ для удару по Росії

Нещодавно в західному діловому виданні Forbes вийшла стаття – в якій говорилося-у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару по Москві.

"Це зовсім не означає, що Україна збирається атакувати Москву. Але ймовірність удару по місту спричинить за собою кілька безсонних ночей в столиці РФ", — сказав журналістам відставний генерал австралійської армії Мік Райан.

До того в The New York Times вийшов матеріал , в якому говорилося - спецназівці на території РФ координували один з ударів безпілотників по російських авіабазах Енгельс і Дягілєво, з яких злітають ракетоносці, що атакують мирні міста України.

Пізніше Радник ОП Олексій Арестович сказав, що пошкодження отримали мінімум три бомбардувальники Росії. Причиною вибухів він назвав необережне куріння. За словами Арестовича, з цієї авіабази вилітають військові літаки для бомбардувань України.

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