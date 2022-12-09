За словами експертів, однак, зараз є вагомі причини - чому офіційний Київ поки утримається від прямої атаки на Москву.

Україна має зброю для прямої атаки на Москву - Forbes / Колаж фото УНІАН

Коли на російських аеродромах ("Енгельс" і "Дягілєво") в сотнях кілометрів від україно-російського кордону пролунали вибухи, то це не просто завдало шкоди щонайменше двом російським бомбардувальникам. Це просигналізувало - у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару по Москві. Про це повідомляється в статті, яка опубліковано в західному діловому виданні Forbes.

"Це зовсім не означає, що Україна збирається атакувати Москву. Але ймовірність удару по місту спричинить за собою кілька безсонних ночей в столиці РФ", — сказав журналістам відставний генерал австралійської армії Мік Райан.

За його словами, зараз є вагомі причини − чому Київ поки утримається від прямої атаки на Москву. Оскільки такий удар означатиме набагато потужнішу ескалацію кампанії ударів агресорів по об'єктах безпосередньо в Україні.

Водночас, експерти кажуть-рейди українських безпілотників на Москву були б "чесною грою". Оскільки війська російських окупантів бомблять Київ, а також інші українські міста прямо з ранку 24 лютого − рівно з того моменту, коли РФ почала повномасштабну війну проти України.

Фахівці кажуть, що в Москві досить потенційних стратегічних цілей. І в України є кілька способів нанесення ударів. Найпростішим, але водночас і найризикованішим буде диверсія всередині самої країни агресора, Росії.

Вибухи на військовій базі Росії в Енгельсі

Російські ЗМІ 5 грудня повідомили про те, що вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області прогриміли вибухи. Згідно з їхньою інформацією, ударний БПЛА атакував російські бомбардувальники. Ймовірно, пошкоджено два військові літаки Ту-95.

Радник ОП Олексій Арестович сказав, що пошкодження отримали мінімум три бомбардувальники Росії. Причиною вибухів він назвав необережне куріння. За словами Арестовича, з цієї авіабази вилітають військові літаки для бомбардувань України.

Журналісти Spiegel днями розповіли, що бойова авіація окупантів Росії проводить тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували близько двох десятків бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти стверджували, що ситуація вказує на можливу підготовку до масштабної атаки на Україну.

Інші новини: