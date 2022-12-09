glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна має зброю для прямої атаки на Москву - Forbes

9 грудня 2022, 09:40
За словами експертів, однак, зараз є вагомі причини - чому офіційний Київ поки утримається від прямої атаки на Москву.
Кремль, безпілотник
Україна має зброю для прямої атаки на Москву - Forbes / Колаж фото УНІАН

Коли на російських аеродромах ("Енгельс" і "Дягілєво") в сотнях кілометрів від україно-російського кордону пролунали вибухи, то це не просто завдало шкоди щонайменше двом російським бомбардувальникам. Це просигналізувало - у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару по Москві. Про це повідомляється в статті, яка опубліковано в західному діловому виданні Forbes.

"Це зовсім не означає, що Україна збирається атакувати Москву. Але ймовірність удару по місту спричинить за собою кілька безсонних ночей в столиці РФ", — сказав журналістам відставний генерал австралійської армії Мік Райан.

За його словами, зараз є вагомі причини − чому Київ поки утримається від прямої атаки на Москву. Оскільки такий удар означатиме набагато потужнішу ескалацію кампанії ударів агресорів по об'єктах безпосередньо в Україні.

Водночас, експерти кажуть-рейди українських безпілотників на Москву були б "чесною грою". Оскільки війська російських окупантів бомблять Київ, а також інші українські міста прямо з ранку 24 лютого − рівно з того моменту, коли РФ почала повномасштабну війну проти України.

Фахівці кажуть, що в Москві досить потенційних стратегічних цілей. І в України є кілька способів нанесення ударів. Найпростішим, але водночас і найризикованішим буде диверсія всередині самої країни агресора, Росії.

Вибухи на військовій базі Росії в Енгельсі

Російські ЗМІ 5 грудня повідомили про те, що вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області прогриміли вибухи. Згідно з їхньою інформацією, ударний БПЛА атакував російські бомбардувальники. Ймовірно, пошкоджено два військові літаки Ту-95.

Радник ОП Олексій Арестович сказав, що пошкодження отримали мінімум три бомбардувальники Росії. Причиною вибухів він назвав необережне куріння. За словами Арестовича, з цієї авіабази вилітають військові літаки для бомбардувань України.

Журналісти Spiegel днями розповіли, що бойова авіація окупантів Росії проводить тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували близько двох десятків бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти стверджували, що ситуація вказує на можливу підготовку до масштабної атаки на Україну.

Інші новини:

беспилотники новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:31

"Влаштують жах": астролог назвала 1 день у грудні, коли чекати випробувань Україні

11:29

Удари по авіабазах РФ: ЗСУ атакували модифікованими "Стрижами" – PoliticoВідео

11:10

"Це просто смішно": Гіркін розніс командування армії РФ за промахи на війні в УкраїніВідео

11:05

Документальний проєкт "Свобода у вогні" презентували в США та Канаді за участі 1+1 media

10:59

У Москві палає величезний торговий центр: чутно потужні вибухиВідео

Реклама
10:31

"Не дай нудьгувати тим, хто дивиться з неба": Дантес зворушливо згадав загиблого в боях друга-комікаВідео

09:50

Сили оборони України отримали ще 7 дронів від Олега Крота з "Фундації Течія"

09:44

РФ повинна вивести війська, а Україна - стати членом НАТО: Волкер відповів Макрону з приводу гарантій безпеки

09:40

Україна має зброю для прямої атаки на Москву - ForbesВідео

09:05

"Наші православні повстануть": Кива в ефірі росТБ помарив про "повстання" в КиєвіВідео

09:00

3 склади боєприпасів і сотні поранених ворогів: у Генштабі розповіли про "бавовну" під Запоріжжям

08:29

"Вбити стільки цивільних, скільки можливо": у США порівняли російських військових з бойовиками ІДІЛ

07:56

Армія Путіна втратила наступальний потенціал, в перспективі на РФ чекають два варіанти - Жданов

07:16

Системи боротьби з дронами та боєприпаси: США передадуть Україні новий пакет допомоги на $275 млн - ЗМІ

07:15

Як просто привітати з Різдвом: найкрасивіші листівки, вірші та прозаФото

07:00

Гороскоп на сьогодні 9 грудня: Овнам - енергія, Терезам - стреси, а Рибам - лінь

06:40

Кремль намагається ввести Захід в оману, щоби змусити Київ вести переговори - ISW

06:20

Чому важливо відігнати росіян на 50 км від кордонуПогляд

06:20

Суровікін, Дворніков і Путін проходитимуть по найвищому трибуналуПогляд

04:50

Як знизити цукор в крові в домашніх умовах за допомогою цибулі

Реклама
04:00

Наминуть за обидві щоки: які спеції та пряності додати в суп, щоб він мав бомбічний смакВідео

03:24

"Фото з майбутнього в українському Криму": дзюдоїстка Дар'я Білодід поніжилася на пісочку в міні

02:55

"З усіма на диванчик": Волочкова переодяглася в черницю, щоб віддячити своєму спасителю

02:20

День Святого Миколая 2023: що можна і що не варто дарувати дітям

01:36

Військовий експерт спрогнозував, як діятимуть вороги після "бавовни" на аеродромах

01:00

Гороскоп таро на тиждень 12-18 грудня 2022: Тельці опиняться на фініші, а Рибам доведеться попітніти

08 грудня, четвер
23:59

Навіщо натирати яйця олією: проста хитрість від запасливих господинь

23:40

"Терористи залишили смертельні пастки": Зеленський пообіцяв, що Росія відповість за мінний терор

23:00

"Ядерній війні не бути": експерт розповів, хто зі світових лідерів дав чіткий меседж ПутінуВідео

22:30

Фортуна завжди на їхньому боці: топ-3 знаки Зодіаку з найсильнішим янголом-охоронцемВідео

22:06

У МЗС Словаччини рознесли заклики до "діалогу" з РФ і нагадали про спроби говорити з ГітлеромВідео

21:52

Дружина Андрія Макаревича розповіла, чому не хоче для сина "паспорт Мордора"

21:32

У молодиці старого Петросяна у відпустці випали груди

21:31

Медведєв влаштував істерику і зробив різкий випад на адресу Зеленського через відсутність переговорів

21:02

Віру Брежнєву викрили у вагітності

20:58

Мелітополь - ключ до звільнення Криму: військовий аналітик пояснив, як ЗСУ очистить півострівВідео

20:47

Як смачно і правильно заварювати чай: прості хитрощі, про які багато хто не знає

20:40

Ризик відключення світла в Києві на 5-7 днів: жителям столиці раджу запасатися водоюВідео

20:12

"Немає підстав": в РФ придумали безглузде пояснення, як не платити 3 млн рублів за знищених солдатівВідео

20:10

Прикмети на 10 грудня: які 2 речі заборонено робити в цей день, щоб всі гроші не розгубитиВідео

Реклама
20:03

Орбакайте "прибирають" з усіх новорічних концертів

19:50

Президент України розповів про своє ставлення до Гайдая і радянських комедій

19:30

Нам показали абсолютно божевільного ПутінаПогляд

19:12

Селін Діон страждає від рідкісного невиліковного захворювання - співачка скасовує концертиВідео

19:09

Загроза наступу військ РФ на Куп'янськ: у Харківській ОВА зробили заяву про ситуаціюВідео

19:00

Таролог розповіла, чи побоюватися українцям до кінця грудня ракетних ударів ворогівВідео

18:54

"Повна поразка РФ на території України": Подоляк назвав чітку умову остаточного завершення війниВідео

18:21

Путін прагне захопити всю Україну, дайте нам танки, винищувачі і ракети ATACMS - КулебаВідео

18:18

Пугачова збирається в Росію на новорічні свята

17:52

Україна потоне в снігу і дощах, але сильно потеплішаєВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти