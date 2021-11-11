Вже у Зеленського: президент розгляне петицію про заборону громадянам РФ відвідувати Україну

В Україні запропонували заборонити в'їзд росіянам / УНІАН

Петиція громадського діяча Сергія Стерненко про заборону в'їзду в Україну громадянам Росії або про введення візового режиму з державою-агресором набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Стерненко розмітив петицію на сайті президента 2 листопада, і вже за 8 днів вона зібрала необхідну для розгляду кількість підписів. Метою петиції він вказав захист національної безпеки в умовах війни з Росією.

"Тепер перед президентом Зеленським постав дуже простий вибір. Якщо він захищає інтереси громадян України, то зобовʼязаний виконати вимоги петиції. Якщо ж він відстоює інтереси громадян РФ, то відмовить. Тема петиції особливо актуальна з огляду на нинішнє загострення на фронті та стягування російських військ до наших кордонів", – написав Стерненко у своєму фейсбуці.

Відповідь президента на петицію має надійти протягом 10 робочих днів з початку розгляду.

Скріншот з сайту президента

Росія знову стягує війська до кордону з Україною

Першим про те, що війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, в жовтні повідомило видання The Washington Post. Крім того, Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська.

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Проте в українській розвідці заспокоювали, що стежать за всіма переміщеннями окупаційних сил. За їхніми даними, російських військ на кордоні не стало більше. Секретар РНБО Олексій Данилов навіть назвав інформацію "свідомою дезінформацією".

Пізніше журналісти Bloomberg показали дані, згідно з якими Росія стягує танки на полігон "Погоново" у Воронезькій області. До українського кордону звідти близько 250 кілометрів. Це той же полігон, куди навесні Росія вже стягувала свої додаткові військові сили, викликавши занепокоєння заходу.

Підкреслюється, що на відміну від весняного розгортання військ, концентрація в листопаді відбувається приховано, часто – вночі і за допомогою елітних наземних підрозділів. У Bloomberg додали, що ці дії спрямовані не стільки на залякування, скільки на створення активної загрози.