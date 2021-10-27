Зеленський відреагував на петицію про заборону концертів російських артистів в Україні

Зеленський нагадав про діючі заборони для деяких виконавців з РФ / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка про повну заборону концертів артистів з Росії до повернення окупованих Криму і Донбасу. Глава держави направив відповідну петицію до Кабміну, РНБО та СБУ.

Ігор Кондратюк подав електронну петицію про заборону концертів виконавців з країни-агресора. На сайті президента ця петиція зібрала понад 25 тисяч голосів, тому український гарант був зобов'язаний її розглянути.

Президент зазначив, що єщо є "чорний список" Мінкульту, яким забороняється концертна діяльність на території України певних російських зірок. Туди вносяться ті артисти, які створюють загрозу національній безпеці. Крім того, перебування в цьому списку – одна з причин, по якій прикордонники можуть взагалі не пустити людину на територію України.

Крім того, українським законодавством, а саме законом "Про гастрольні заходи в Україні" обмежуються виступи артистів з цього переліку, а закон "Про телебачення і радіомовлення" забороняє поширювати програми з їх участю.

Водночас Зеленський дав доручення прем'єр-міністру Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олександру Данілову та голові СБУ Івану Баканову. Вони мають проаналізувати пропозиції у петиції та дослідити можливістьпосиленням відповідальності за порушення закону про гастролі російськими артистами.

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Що пропонував Кондратюк

У петиції він зазначив, що росіяни, які працюють у сфері розваг, є представниками країни-агресора. За його словами, своїм мовчанням вони підтримали окупацію Криму та війну на Донбасі, а тому теж несуть відповідальність за агресивні дії своєї країни.

Шоу-мен також нагадав слова Зеленського до його обрання президентом про війну як "бізнес на крові", застосувавши це формулювання щодо співпраці з російськими артистами.

Російські гастролери в Україні: останні концерти

Одним з перших скандалів став виступ російського репера Басти, який відвідував Крим. У вересні 2020 року його прибрали з "чорного списку", дозволивши приїжджати в Україну, тому він дав концерти в Криму та Одесі. Попри протести й заклики активістів бойкотувати заходи, вони все ж мали аншлаг.

14 серпня в нічному клубі Одеси виступила Світлана Лобода. Співачка, яка відома своїми гастролями в Росії, вперше за 7 років дала сольний концерт в Україні.

Також вперше за 7 років в Україні виступила скандальна Ані Лорак. Попри безліч гнівних коментарів в соцмережах, сам концерт пройшов досить спокійно. Ніяких заворушень або навіть натяків на незадоволених активістів не було.

Моргенштерн збирався виступити з кількома концертами в різних містах України. Проте СБУ внесла його в "чорний список" та заборонила в'їзд.