"Влаштовує публічну клоунаду": у Зеленського відреагували на привітання Лукашенка

У Зеленського відреагували на привітання Лукашенка з Днем Незалежності України / Колаж Фото УНІАН, ОПУ

В Україні сьогодні, 24 серпня, відзначають День Незалежності. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який дозволив використовувати території країни для нанесення ракетних ударів по Україні, цинічно привітав громадян нашої країни. Українська сторона вже відреагувала на це і зазначила, що дії Лукашенка "прописані кров'ю українців". Про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє ZN.UA.

Подоляк додав, що Лукашенко зараз просто влаштовує публічну клоунаду.

"Вважаю, що пан Лукашенко всерйоз вважає, що світ не фіксує прямо співучасті його політичної групи в умисних злочинах проти України. І тому продовжує влаштовувати публічну клоунаду. Вчора активно розповідав, що за три-чотири дні все закінчиться, і неслухняних українців виріжуть, а сьогодні, в кращих традиціях циніків, бажає Україні "мирного неба", відправляючи з власних аеродромів тонни смертоносних снарядів для атаки на мирні українські міста", - сказав Михайло Подоляк.

Радник глави ОП України переконаний, що необхідно дочекатися перемоги України в цій війні, "щоб детально обговорити всі аспекти "мирного неба над Україною".

"Розумію, що декому здається, що можна довічно безбожно брехати або робити вигляд, що все це Божа роса в очі. Але юридично все, що робить пан Лукашенко абсолютно точно і конкретно прописано кров'ю українців. Тому просто необхідно дочекатися правильного фіналу війни, краху Російської кривавої імперії, щоб детально обговорити всі аспекти "мирного неба над Україною" з представниками нинішньої білоруської адміністрації", — додав Подоляк.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко лицемірно привітав Україну з Днем Незалежності й побажав українцям "миру, сили та успіхів у відновленні гідного життя". Він назвав нинішні події в Україні й те, яку участь в цьому бере Білорусь, "протиріччями", і нібито сподівається, що це "не зруйнує добросусідських відносин".

Аналітики Інституту вивчення війни попередили, що РФ може вдарити по урядових будівлях України у День Незалежності 24 серпня. І саме для цього країна-агресор інсценувала обстріл в Донецьку "адміністрації" ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна 23 серпня – щоб потім заявити, що вони просто "стріляли у відповідь".

Раніше повідомлялося, що США приготували Україні подарунок до Дня Незалежності - 24 серпня влада країни має намір оголосити про виділення рекордного пакета військової допомоги на 3 млрд доларів.

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