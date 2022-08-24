"Піднімемо руки лише у день перемоги": Зеленський у День Незалежності зробив заяву про закінчення війни

Зеленський зробив заяву про закінчення війни у День Незалежності/ Офіс президента України, Reuters

Президент України Володимир Зеленський у середу, 24 серпня, привітав українців з Днем Незалежності. Він наголосив, що ця війна для України може закінчитися лише перемогою. І лише у той переможний день ми, святкуючи, піднімемо руки, і аж ніяк не раніше.

Про це український президент сказав у своєму відеозверненні. Також він заявив, що наша держава не торгує своїми землями чи людьми.

"Для нас Україна – це вся Україна. Усі 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів, вони були зруйновані ракетами 24 лютого", – наголосив президент.

Крим і Донбас – це Україна, і ми будемо повертати ці території, яким би складним не був цей шлях, зазначив Зеленський.

Також він звернувся до Росії і закликав її забрати своїх солдат з нашої землі, якщо вона не хоче, щоб вони тут гинули.

Президент наголосив, що українці за шість місяців війни з 24 лютого змінили хід історії, змінили світ і змінилися самі. І в той же час світ дізнався, що таке Україна, і що це не "десь там, біля Росії".

"Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили: мир. Зараз кажемо: перемога. Ми не шукатимемо з терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли визволяти", – сказав український президент.

Також він додав, що Україна не сяде за стіл переговорів через страх і з пістолетом біля скроні. Адже для українців "найстрашніше залізо – не ракети, літаки, танки, а кайдани, не окопи, а окови", наголосив Зеленський.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко лицемірно привітав Україну з Днем Незалежності після того, як дозволив російському диктатору Володимиру Путіну напасти на нашу державу зі своєї території та бомбити Україну ракетами. При цьому війну в Україні та участь у ній Білорусі Лукашенко назвав "протиріччями" і висловив сподівання про "збереження добросусідських відносин".

Раніше аналітики Інституту вивчення війни попередили, що РФ може вдарити по урядових будівлях України у День Незалежності 24 серпня. І саме для цього країна-агресорка інсценувала обстріл у Донецьку "адміністрації" ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна 23 серпня – щоб потім заявити, що вони просто "стріляли у відповідь".

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