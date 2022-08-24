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Побажав "мирного неба": Лукашенко лицемірно привітав Україну з Днем Незалежності

24 серпня 2022, 09:56

Війну в Україні та участь у ній Білорусі Лукашенко назвав "протиріччями" і висловив сподівання про "збереження добросусідських відносин".

Побажав 'мирного неба': Лукашенко лицемірно привітав Україну з Днем Незалежності
Лукашенко лицемірно привітав Україну з Днем Незалежності/ УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко лицемірно привітав Україну з Днем Незалежності після того, як дозволив російському диктатору Володимиру Путіну напасти на нашу державу зі своєї території та бомбити Україну ракетами.

Лукашенко, ніби забувши, як Україна постраждала через його дії, побажав українцям "миру, сили та успіхів у відновленні гідного життя". Відповідне привітання білоруського диктатора було опубліковане на його офіційному сайті 24 серпня.

При цьому Лукашенко називає нинішні події в Україні і те, яку участь у цьому бере Білорусь, "протиріччями", і з якогось дива сподівається, що це "не зруйнує добросусідських відносин".

"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", – лицемірно висловився самопроголошений білоруський президент.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни попередили, що РФ може вдарити по урядових будівлях України у День Незалежності 24 серпня. І саме для цього країна-агресорка інсценувала обстріл у Донецьку "адміністрації" ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна 23 серпня – щоб потім заявити, що вони просто "стріляли у відповідь".

Раніше повідомлялося, що США приготували Україні подарунок до Дня Незалежності – 24 серпня влада країни має намір оголосити про виділення рекордного пакету військової допомоги на 3 млрд доларів.

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