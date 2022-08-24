Крим - основа будь-якої угоди між Україною і РФ: у Ердогана закликали повернути півострів Києву

Росія захопила Крим і порушила міжнародне право-півострів має повернутися до складу України - Калин / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Росія повинна повернути Україні Крим, який вона у 2014 році захопила і анексувала. Півострів є частиною української території. Питання повернення Кримського півострова має бути основою будь-якої угоди, яку буде підписано Києвом і Москвою. Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин.

У інтерв'ю CNN він нагадав про те, що Росія 8 років тому, всупереч нормам міжнародного права, захопила і анексувала Крим. Позиція Туреччини залишається незмінною - окупований півострів повинен повернутися до складу України.

Також він додав, що питання повернення Криму під політичний контроль Києва має бути в основі будь-якої угоди, яку оформлять Україна та Росія в майбутньому.

"Анексія Криму Росією є незаконною, і позиція Туреччини щодо цього питання не змінилася з 2014 року. Крим є частиною української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яку буде укладено між РФ і Україною", - підкреслив Ібрагім Калин.

Повернення Криму в Україну

У вівторок, 23 серпня, відбувся саміт Кримської платформи. Країни-союзники України, а також міжнародні організації, зібралися з метою обговорення проблем окупації Росією Кримського півострова.

Президент Володимир Зеленський припустив звільнення захопленого Криму військовим шляхом. Гарант зазначив, що військова інфраструктура Росії на окупованому півострові є легальною метою для ЗСУ. За словами Зеленського, Україна в питанні повернення Криму діятиме так, як вважатиме за потрібне, і задіє для цього будь-які засоби. Консультацій щодо такого аспекту з іншими країнами не буде.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який вперше виступив на Кримській платформ, заявив, що Анкара ніколи не визнає окупації Росією українських територій, у тому числі, і Криму. Ердоган підкреслив, що Крим повинен повернутися до складу України.

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