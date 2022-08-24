Шикування пішло не за планом: бійці ЗСУ одним пострілом "поклали" 10 сержантів і одного офіцера РФ

ВСУ ліквідували окупантів / скріншот

Захисники України одним пострілом знищили десять сержантів і одного офіцера російської армії.

Як розповіли в телеграм-каналі українських добровольців "Третя Сила", удар був нанесений прямо під час шикування окупантів.

"Прямо зараз, в 182-й день 9-ти річної війни, яка тягнеться століттями, виборюється наша незалежність. Виборюється завдяки мужнім воїнам, які дають гідну відсіч російським фашистам. ЗСУ стримують справжніх вбивць, ґвалтівників і мародерів, які не знають, що таке честь. Наш ворог не заслуговує жалю" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували сержанта російської армії Олександра Чадова з Волгоградської області. Він так хотів воювати, що вирішив повернутися на фронт навіть після серйозного поранення.

Також раніше повідомлялося, що на війні в Україні був ліквідований старший сержант російської окупаційної армії Микита Сокур з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

Читайте також: