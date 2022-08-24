Обстріл штабу Пушиліна – прикриття: РФ хоче вдарити по урядових будівлях України 24 серпня – ISW

РФ хоче вдарити по урядових будівлях України 24 серпня – ISW/ Telegram Гончаренко, УНІАН

Російські окупанти інсценували обстріл у Донецьку "адміністрації" ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна 23 серпня. Це було їм потрібно для того, щоб виправдати можливі удари по урядових будівлях України у День Незалежності 24 серпня – мовляв, вони стріляли у відповідь.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), попереджаючи Україну про можливі ракетні удари з боку загарбників у святковий день для українців.

"Російські офіційні особи, можливо, провели фальшивий захід у місті Донецьк 23 серпня, щоб виправдати напади на українські урядові будівлі 24 серпня, у День Незалежності України", – йдеться у повідомленні ISW.

Нагадаємо, 23 серпня прогримів вибух у так званій адміністрації "глави "ДНР" Дениса Пушиліна. Російські пропагандисти одразу заявили, нібито туди влучив снаряд.

Проте українські журналісти звернули увагу, що вибух міг відбутися не просто так, адже російські пропагандисти занадто швидко прибули на місце події.

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