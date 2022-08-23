Подарунок до Дня Незалежності: США виділять Україні рекордний пакет допомоги - AP

США виділять Україні рекордний пакет допомоги / колаж ua.depositphotos.com

США приготували Україні подарунок до Дня Незалежності - завтра, 24 вересня, влада країни має намір оголосити про виділення рекордного пакету військової допомоги на 3 млрд доларів, пише видання AP.

ЗМІ з посиланням на неназваних офіційних осіб пише, що адміністрація США оголосить про новий військовий пакет саме завтра, 24 серпня 2022 року.

За інформацією журналістів, виділені гроші підуть на фінансування контрактів на постачання дронів, озброєнь та іншого обладнання. Хоча при цьому не виключено, що в перебігу року вони ще не з'являться на полі бою.

При цьому дані кошти підуть і на навчання та оснащення українських військ, щоб забезпечити їхню боєздатність "на довгі роки".

На відміну від попередніх пакетів, нове фінансування в значній мірі спрямоване на те, щоб допомогти Україні зміцнити оборонну позицію в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Попередні поставки були зосереджені на більш нагальних потребах України в зброї і боєприпасах.

Раніше повідомлялося, що уряд Королівства Норвегії передав Україні для використання під час війни 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Такі авто передали на додаток до артилерії, переносних засобів ППО і БТРів, які надали раніше.

Нагадавши, Україна могла отримати від США в якості військової допомоги ракетний комплекс ATACMS, протирадіолокаційні ракети HARM, високоточні боєприпаси Excalibur.

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