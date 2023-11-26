Успішний наступ під Бахмутом: в ISW розкрили, яку тактику застосували ЗСУ

Російські джерела стверджували, що українські системи РЕБ значно порушували російський зв’язок в окупованих територіях.

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ЗСУ атакують окупантів під Бахмутом / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

У звіті Інституту вивчення війни заявили, що завдяки системі радіоелектронної боротьби та аеророзвідці українські військові здійснили успішний наступ на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року.

В ISW повідомили, що російські джерела стверджували, що українські системи РЕБ значно порушували російський зв’язок у західній Запорізькій області під час наступу у серпні 2023 року.

"Ефективність російських систем РЕБ є неоднаковою на всьому фронті, що дозволяє українцям продовжувати використовувати розвідувально-ударні комплекси безпілотників для зриву наступальних операцій Росії", - зазначили американські аналітики. відео дня

Тим часом російські "військкори" вважають, що ні Росія, ні Україна наразі не мають вирішальної переваги РЕБ над іншою.

В ISW підкреслюють, що допомога Заходу на підтримку зусиль України щодо знищення, виведення з ладу або обходу російських систем РЕБ "збільшила б здатність України точно вражати цілі поблизу фронту, перешкоджаючи просуванню Росії та створюючи умови для подальших українських наступальних операцій".

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, що російський спецназ вночі хотів захопити позиції ЗСУ під Бахмутом. На Бахмутському напрямку дуже динамічна ситуація, але контрольована. Водночас українським військовим вдається стримувати ворога.

Генерал розкрив ситуацію під Куп'янськом та Бахмутом. Олександр Сирський розповів, що на Куп’янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки.

Окупанти перейшли в наступ під Бахмутом. Лише за добу на Бахмутському напрямку українські військові відбили 15 ворожих атак. ЗСУ ліквідували 140 росіян, понад 28 одиниць техніки.

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