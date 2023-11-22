Російський спецназ вночі хотів захопити позиції: ЗСУ - про ситуацію в Бахмуті

Російські окупанти намагаються відбити втрачені позиції, але у них нічого не виходить.

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Окупанти намагаються захопити позиції під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБ, командування ОСВС України

Російські окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Бахмутському напрямку. Там дуже динамічна ситуація, але контрольована. Водночас українським військовим вдається стримувати ворога. Про це в ефірі Еспресо розповів командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов.

Українські військові бачать пересування окупантів та тримають ситуацію під контролем.

"Наразі погодні умови більш-менш вирівнялися. Стійка погода дозволяє залучати всі механізми, які застосовуються на передньому краї. Як противник, так і ЗСУ намагаються покращити своє тактичне та оперативне становище. Сили оборони не дають противнику це зробити, і в деяких випадках переходять до контратакувальних заходів, штурмових і рейдових дій", – сказав Кудряшов. відео дня

Росіяни намагалися зломити оборонні рубежі Сил оборони. Російські спецпризначенці вночі намагались захопити українські позиції, але у них нічого не вийшло.

"Можна констатувати, що ми не тільки відбилися, а й продовжуємо тримати ініціативу на передньому краї. Ми бачимо всі пересування ворога, всі накопичення та скупчення його сил. Ми бачимо логістику ворога, що допомагає нам контролювати ситуацію та завдавати ворогу вогневе ураження", – додав Кудряшов.

Ситуація під Бахмутом

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом і закріплюються на нових рубежах. Російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції під Бахмутом.

Нагадаємо, український військовий розповів про жорстку тактику окупантів під Бахмутом. Армія Росії активно використовує безпілотники, на багатьох ділянках фронту під Бахмутом.

Як повідомлялося раніше, під Бахмутом ситуація залишається важкою. Російські окупанти наступають на флангах, важкі бої йдуть південніше міста.

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