Коронавірус в Україні 24 грудня: за добу - менше 7 тисяч нових заражень і 248 смертей

Найбільше нових заражень за добу зафіксували в Києві, Донецькій, Полтавській, Львівській, Київській та Запорізькій областях.
Станом на ранок п'ятниці, 24 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 6647 жителів країни (добою раніше було 7312). Зокрема, захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 1646 осіб; летальних випадків - 248; одужали 14 874 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1234;
- Вінницька область - 228;
- Волинська область- 215;
- Дніпропетровська область - 212;
- Донецька область - 593;
- Житомирська область - 138;
- Закарпатська область - 211;
- Запорізька область - 331;
- Івано – Франківська область - 170;
- Київська область - 378;
- Кіровоградська область - 70;
- Луганська область - 57;
- Львівська область - 392;
- Миколаївська область - 204;
- Одеська область - 142;
- Полтавська область - 411;
- Рівненська область - 204;
- Сумська область – 164;
- Тернопільська область - 188;
- Харківська область - 192;
- Херсонська область - 44;
- еХмельницкая область – 299;
- Черкаська область - 236;
- Чернівецька область - 123;
- Чернігівська область - 211.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 637 038 осіб;
- одужали - 3 408 294 пацієнта;
- летальних випадків - 94 432;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 626 864.
Як повідомляв Главред, нова хвиля захворюваності на коронавірус в Україні прогнозується на першу половину лютого. Все залежить від ситуації з вакцинацією. Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, четверта хвиля, яка зараз йде в країні, убуває. Держава контролює епідеміологічну ситуацію.
COVID-рекорди в Україні
Станом на ранок 16 листопада 2021 року коронавірус в Україні встановив антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість поставлених COVID-діагнозів за добу за майже два роки пандемії.
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві встановив антирекорд смертей за добу. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості померлих ще не було за весь час пандемії.
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