Коронавірус в Україні 24 грудня: за добу - менше 7 тисяч нових заражень і 248 смертей

У МОЗ опублікували свіжу статистику по Україні / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 24 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 6647 жителів країни (добою раніше було 7312). Зокрема, захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1646 осіб; летальних випадків - 248; одужали 14 874 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1234;

Вінницька область - 228;

Волинська область- 215;

Дніпропетровська область - 212;

Донецька область - 593;

Житомирська область - 138;

Закарпатська область - 211;

Запорізька область - 331;

Івано – Франківська область - 170;

Київська область - 378;

Кіровоградська область - 70;

Луганська область - 57;

Львівська область - 392;

Миколаївська область - 204;

Одеська область - 142;

Полтавська область - 411;

Рівненська область - 204;

Сумська область – 164;

Тернопільська область - 188;

Харківська область - 192;

Херсонська область - 44;

еХмельницкая область – 299;

Черкаська область - 236;

Чернівецька область - 123;

Чернігівська область - 211.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 24 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 637 038 осіб;

одужали - 3 408 294 пацієнта;

летальних випадків - 94 432;

проведено ПЛР-тестувань - 16 626 864.

Як повідомляв Главред, нова хвиля захворюваності на коронавірус в Україні прогнозується на першу половину лютого. Все залежить від ситуації з вакцинацією. Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, четверта хвиля, яка зараз йде в країні, убуває. Держава контролює епідеміологічну ситуацію.

COVID-рекорди в Україні

Станом на ранок 16 листопада 2021 року коронавірус в Україні встановив антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість поставлених COVID-діагнозів за добу за майже два роки пандемії.

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві встановив антирекорд смертей за добу. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості померлих ще не було за весь час пандемії.

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