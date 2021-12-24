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Коронавірус в Україні 24 грудня: за добу - менше 7 тисяч нових заражень і 248 смертей

24 грудня 2021, 08:50
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Найбільше нових заражень за добу зафіксували в Києві, Донецькій, Полтавській, Львівській, Київській та Запорізькій областях.

коронавірус
У МОЗ опублікували свіжу статистику по Україні / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 24 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 6647 жителів країни (добою раніше було 7312). Зокрема, захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1646 осіб; летальних випадків - 248; одужали 14 874 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 1234;
  • Вінницька область - 228;
  • Волинська область- 215;
  • Дніпропетровська область - 212;
  • Донецька область - 593;
  • Житомирська область - 138;
  • Закарпатська область - 211;
  • Запорізька область - 331;
  • Івано – Франківська область - 170;
  • Київська область - 378;
  • Кіровоградська область - 70;
  • Луганська область - 57;
  • Львівська область - 392;
  • Миколаївська область - 204;
  • Одеська область - 142;
  • Полтавська область - 411;
  • Рівненська область - 204;
  • Сумська область – 164;
  • Тернопільська область - 188;
  • Харківська область - 192;
  • Херсонська область - 44;
  • еХмельницкая область – 299;
  • Черкаська область - 236;
  • Чернівецька область - 123;
  • Чернігівська область - 211.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 24 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 637 038 осіб;
  • одужали - 3 408 294 пацієнта;
  • летальних випадків - 94 432;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 626 864.

Як повідомляв Главред, нова хвиля захворюваності на коронавірус в Україні прогнозується на першу половину лютого. Все залежить від ситуації з вакцинацією. Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, четверта хвиля, яка зараз йде в країні, убуває. Держава контролює епідеміологічну ситуацію.

COVID-рекорди в Україні

Станом на ранок 16 листопада 2021 року коронавірус в Україні встановив антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість поставлених COVID-діагнозів за добу за майже два роки пандемії.

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві встановив антирекорд смертей за добу. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості померлих ще не було за весь час пандемії.

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