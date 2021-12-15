Карантин в Україні продовжили до 31 березня: Шмигаль зробив заяву щодо масок і COVID-сертифікатів

Кабмін продовжив термін дії адаптивного карантину в Україні / Фото kmu.gov.ua

Кабінет міністрів продовжив режим адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Обмеження діятимуть як мінімум у першому кварталі наступного року. Правила щодо COVID-сертифікатів для відвідування публічних місць, захисних масок і дотримання соціальної дистанції залишаються в силі. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як розповів глава уряду під час засідання Кабміну в середу, 15 грудня, влада ухвалила рішення щодо пролонгації карантинних заходів до 31 березня наступного року. Держава ставить перед собою завдання максимальної боротьби з епідемією коронавірусної інфекції.читайте такожВ Україні посилюють карантин з 6 грудня: нові правила

"Для того, щоб максимально протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року", - сказав Шмигаль.

Також він додав, що залишаються в силі обмеження, згідно з якими для відвідування публічних заходів знадобиться COVID-сертифікат. Вимоги, пов'язані з носінням захисних масок на обличчі і дотриманням соціальної дистанції, діють, як і раніше.

"Це означає, що всі правила доступу до публічніх місць з COVID-сертифікатами, щодо носіння масок і дотримання дистанції, залишаються в силі", - підкреслив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, 20 вересня Кабмін ухвалив рішення про чергове продовження карантину в Україні. Тоді протиепідемічний режим було продовжено до 31 грудня.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок середи, 15 грудня, за минулі 24 години в Україні встановлено 8 109 нових випадків зараження COVID-19. Госпіталізовано 2 280 осіб. Загинули 356 людей. Видужали 26 307 осіб.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні п'ятий тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності на коронавірус. Також державі вдалося прищепити понад 12 мільйонів українців.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін казав, що новий спалах захворюваності на COVID-19 в Україні може статися вже наприкінці січня, після всіх новорічних свят. Він закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів і уважно стежити за своїм здоров'ям.