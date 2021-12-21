Нові зони карантину в Україні з 23 грудня: "червоними" залишаться тільки два регіони

У червоній зоні карантину залишаться тільки два регіони / УНІАН

Червона зона карантину в Україні суттєво скоротиться. Вже з середи, 23 грудня, Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська та Черкаська області перейдуть до жовтої зони. "Червоними" залишаться тільки дві області - Волинська І Запорізька. Жовта карантинна зона передбачає серйозні обмеження для тих, хто не зробив щеплення проти COVID-19. Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

У своєму Telegram-каналі він повідомив про те, що 6 українських регіонів залишають червону зону і переходять до жовтої зони карантину вже з 23 грудня. Таке рішення було ухвалено за засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Які регіони переходять до жовтої зони карантину

Київська область

Житомирська область

Сумська область

Миколаївська область

Чернігівська область

Черкаська область

Червона зона карантину

Волинська область

Запорізька область.

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Правила карантину в жовтій зоні

Згідно з новими правилами карантину, які вступили набули чинності 6 грудня, в жовтій зоні забороняється робота навчальних закладів, в яких працюють невакциновані співробітники, закладів громадського харчування, проведення масових заходів, робота театрів, кінотеатрів, басейнів, спортзалів, а також міжобласних і міжнародних перевезень.

Обмеження не діють у тих випадках, якщо у персоналу і відвідувачів установ є жовтий або зелений сертифікації вакцинації, або ж негативний тест на коронавірус, або документ про одужання від COVID-19.

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Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок вівторка, 21 грудня, в Україні встановлено 6 029 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Госпіталізовано 1061 особу. Загинули 346 людей. Одужали 18 850 осіб.

Уряд оновив правила карантину в жовтій зоні. Термін дії жовтих COVID-сертифікатів було скорочено з 120 до 30 днів. Працівники закладів та відвідувачі в областях жовтої зони повинні зробити як мінімум одне щеплення. У разі відсутності вакцинації вони повинны надати негативний ПЛР-тест або тест на антиген. Обидва документи дійсні не більше 72 годин.

Кабмін 15 грудня продовжив карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що правила, які передбачають допуск в громадські місця за наявності COVID-сертифіката, а також дотримання масочного режиму і соціальної дистанції, діятимуть і надалі.