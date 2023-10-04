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У бою на Запорізькому напрямку загинув український музикант Андрій Чепіль

Анна Підгорна
4 жовтня 2023, 14:01 оновлено 4 жовтня, 14:07
У квітні йому виповнилося 29, а через два місяці його молода дружина стала вдовою.
Помер Андрій Чепіль
Загинув Андрій Чепіль / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/che_pil

Український музикант, активіст, сержант взводу 47-ої окремої механізованої бригади "Магура" (штурмовий полк) Андрій Чепіль (позивний "Кріс") героїчно загинув під час бойового завдання недалеко від села Роботине, Запорізької області. Разом з ним під час штурму ворожої позиції загинуло троє його побратимів.

Захисник України вступив до ЗСУ у березні 2022 року. Спершу він був кулеметником в одному з підрозділів, брав участь у боях біля Ізюма і Куп'янська. Після цього став командиром бойової машини "Бредлі".

Андрій Чепіль загинув ще в червні, проте про його героїчну смерть стало відомо лише зараз. Про це повідомила прес-служба українського скаутського співтовариства "Пласт", активним членом якого був воїн з 2001 року, в Facebook.

відео дня

Андрій Чепіль до повномасштабної війни в Україні був вокалістом і музикантом. Грав на саксофоні в кавер-бендах Frisson Band і Smerichka, на трембіті - у фольк-рок-гурті КОРАЛЛІ. Під час проходження строкової служби був у військовому оркестрі почесної варти при президентському полку.

У полеглого воїна залишилася дружина Богдана, з якою він одружився у 2021 році.

Помер Андрій Чепіль
Загинув Андрій Чепіль / facebook.com/PlastUA

Раніше популярний український актор, зірка фільму "Довбуш" Сергій Стрельников розкрив подробиці жорстокого вбивства його батька. Артисту на той момент було всього 11 років.

Також стало відомо, що у Росії помер популярний актор серіалів "Бригада" і "Солдати" В'ячеслав Гришечкін. Він так і не зміг прийняти смерть дружини, через що його власне здоров'я стало стрімко погіршуватися.

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