Рівень смертності зашкалює: розкрито деталі демографічної катастрофи

В Україні рівень смертності залишився на досить високому рівні, каже Олександр Гладун.

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До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні був досить високий рівень смертності, водночас епідемія коронавірусу його дуже сильно підвищила, заявив доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

"А не встиг закінчитися ковід, як почалася війна. Тому якщо в більшості країн Європи і світу після ковіду рівень смертності знизився, то в Україні він залишився на досить високому рівні. І тому можна погодитися з тим, що в Україні зараз один із найвищих рівнів смертності у світі", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що, хоча в армії країни-агресора РФ людей знищується більше, однак, якщо розраховувати показники по відношенню до чисельності населення, то ця цифра у росіян у 3-3,5 рази більша, ніж в Україні, тому на загальні відносні показники це не так сильно впливає.

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Говорячи про показники народжуваності, він уточнив, що в Україні вони не найнижчі, адже в Південній Кореї, Японії та Китаї сумарний показник народжуваності на сьогодні нижчий, ніж у нашій країні.

"Під час війни в нас немає достовірної інформації по всій території України, тому орієнтуємося на ті дані, які дає Міністерство юстиції щодо підконтрольної території. Ми експертно вважаємо, що зараз народжуваність на 100 жінок приблизно 100 дітей, плюс-мінус п'ять. Тобто ми теж не в лідерах, в останній групі, але сказати, що народжуваність в Україні найгірша у світі, навряд чи можна", - пояснив демограф.

Він також додав, що за оцінками експертів, на початок 2022 року українців було 42 мільйони.

"Тобто з 1991 року, коли нас було 52, ми втратили 10 мільйонів. Частина людей із цієї чисельності була втрачена за рахунок міграції. Після початку повномасштабного вторгнення міграція набула шалених масштабів, і тому народжуваність жодним чином не перекриє тих втрат, які ми зараз відчуваємо через підвищену смертність і велику міграцію", - резюмував Гладун.

Хто такий Олександр Гладун Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень. Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

Нагадаємо, в Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що найближчими роками чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, якою буде чисельність населення України у 2051 році. Чисельність населення в Україні скорочується через низьку народжуваність, високу смертність і міграцію населення, вказують аналітики.

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