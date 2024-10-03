Прямо під час польоту гелікоптера Лукашенка: 'Шахеди' знову залітали до Білорусі

Три російські дрони "Шахед" залетіли вдень, 3 жовтня, до Білорусі. В цей час у небі перебував вертоліт самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що близько 12:55 три "Шахеди" залетіли з Чернігівської області України в напрямку Гомельської області Білорусі.
Два з цих дронів перелетіли до району Нової Гути та рухаюлися курсом на Гомель. Ще один зайшов у районі Лоєва та рухався у напрямку Хойників.
"Крім того, в небі над Білоруссю просто зараз перебуває і вертоліт із Лукашенком, який прямує південним курсом з резиденції "Озерний". За попередніми даними, вертоліт летить до Микашевичів", – вказано в заяві.
Що таке "Беларускі Гаюн"?
Білоруський Гаюн ( білор. Беларускі Гаюн ) — OSINT- проект, що займається моніторингом військової активності російських і білоруських військ на території Білорусі . Моніторингову групу створив перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році активіст Антон Мотолко. Проект назвали на честь білоруського міфічного персонажа лісового духа Хаюна, пише Вікіпедія.
"Шахеди" на території Білорусі - що відомо
Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко говорив, що російське військово-політичне командування навмисно запускає ударні БпЛА типу "Шахед" через територію Білорусі намагаючись деталі більше залучити її у війну проти України.
29 серпня Білорусь вперше застосувала власні військово-повітряних сили для збиття російського ударного БпЛА типу "Шахед", який залетів на територію країни з боку України.
Також повідомлялось, що російські окупанти можуть використовувати повітряний простір Білорусі як маршрут "Шахедів" під час пусків по Україні. РФ таким чином намагається мінімізувати ризики їхнього знищення українською ППО.
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