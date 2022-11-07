У НАТО та США вірять, що Україна піде на переговори з РФ після звільнення Херсона - La Repubblica

Звільнення Херсона може стати умовою для початку переговорів / Колаж УНІАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Переговори про мир між Україною та Росією можуть відбутися після того, як ЗСУ звільнять Херсон. Принаймні, так вважають у НАТО та США. Про це повідомляє La Repubblica.

Херсон - місто, яке має стратегічне та дипломатичне значення. Таким чином, після звільнення цього обласного центру Україна зможе провести переговори з позиції сили.

"Якщо Херсон буде звільнено, тоді Україна може починати вести переговори з позиції сили, а не слабкості", - йдеться у повідомленні.

Армія РФ постійно намагається зруйнувати енергетичну та критичну інфраструктуру України. США перебувають на постійному зв'язку з Євросоюзом щодо питання переговорів. Цю думку намагаються пропагувати і Києву.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресорці Росії доведеться змиритися з тим фактом, що задля мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути усі захоплені території.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ймовірність мирних переговорів з Росією. Україна не збирається йти на поступки і віддавати свої території, підкреслила вона і заявила, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з РФ. Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути суто декларативною і необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.

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