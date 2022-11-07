У НАТО та США вірять, що Україна піде на переговори з РФ після звільнення Херсона - La Repubblica

Думку про необхідність переговорів представники США пропагують Києву.
Переговори про мир між Україною та Росією можуть відбутися після того, як ЗСУ звільнять Херсон. Принаймні, так вважають у НАТО та США. Про це повідомляє La Repubblica.
Херсон - місто, яке має стратегічне та дипломатичне значення. Таким чином, після звільнення цього обласного центру Україна зможе провести переговори з позиції сили.
"Якщо Херсон буде звільнено, тоді Україна може починати вести переговори з позиції сили, а не слабкості", - йдеться у повідомленні.
Армія РФ постійно намагається зруйнувати енергетичну та критичну інфраструктуру України. США перебувають на постійному зв'язку з Євросоюзом щодо питання переговорів. Цю думку намагаються пропагувати і Києву.
Можливість переговорів між Україною та РФ
Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресорці Росії доведеться змиритися з тим фактом, що задля мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути усі захоплені території.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ймовірність мирних переговорів з Росією. Україна не збирається йти на поступки і віддавати свої території, підкреслила вона і заявила, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.
Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з РФ. Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути суто декларативною і необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.
Інші новини:
- Росія готує нову ракетну атаку на Україну: у ЗСУ назвали цілі окупантів
- "Кинули в підвал і хочуть розстріляти": окупанти погрожують мобілізованим, які відмовилися від штурму
- "Давайте разом посмажимо шашлики": Лукашенко зробив цинічну заяву про "допомогу" українцям