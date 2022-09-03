"Ураганами" цілять в дітей: на Дніпропетровщині від ворожого удару загинув хлопчик

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинула дитина / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

У Зеленодольську на Дніпропетровщині російські війська під час потужного обстрілу вбили 9-річного хлопчика, повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

У суботу, 3 вересня, після обіду росіяни двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів". Попередньо 10 осіб постраждали. Всі наразі перебувають в лікарні, більшість із них - у важкому стані.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА, під час обстрілу було пошкоджено 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та будівлю ЦНАПу. У Великій Костромці також пошкоджені житлові будинки.

"Ураганами" цілити в дітей. Немає слів. Розплата прийде", - написав Валентин Резніченко.

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Раніше в Дніпропетровській області в середу, 31 серпня, трагічно загинув 17-річний юнак. Про це розповів керівник Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

Підліток ненароком торкнувся касетний боєприпас, який не здетонував після чергового обстрілу регіону російськими окупантами. Снаряд вибухнув. Юнак загинув на місці.

Зазначимо, 28 серпня місцеві жителі в соцмережах писали, що в Дніпрі пролунали вибухи. Звуки вибухів були чутні в передмісті Дніпра з боку Запоріжжя. Крім того, після вибухів над містом сталось задимлення.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Кількість загиблих у Чаплине зросла до 25 осіб, двоє - діти.

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