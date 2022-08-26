Ворог потужно вдарив по Дніпропетровщині: пошкоджені приватні будинки та підприємство, є поранена

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині 26 серпня / t.me/mykola_lukashuk

У п'ятницю, 26 серпня, росіяни вкотре обстріляли Дніпропетровську область, в результаті-були пошкоджені приватні будинки та будівлі підприємств, повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Окупанти сьогодні обстрілювали Дніпропетровщину протягом усього дня", - зазначив він.

Зокрема, ворог тричі вдарив по Нікопольському району.

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"Дві ракети випустили по Покровській громаді. За попередньою інформацією, це були ракети Х-22. Постраждалих немає, зараз наслідки обстрілу з'ясовуються. Також вдень зі ствольної артилерії ворог вдарив по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено адміністративну будівлю одного з промислових підприємств, обійшлося без постраждалих", - розповів голова облради.

Також чотири рази з Ураганів окупанти обстріляли Зеленодольську тергромаду - били по Зеленодольську і великій Костромці, в результаті чого поранення отримала 63-річна жінка, яка отримала медичну допомогу і лікується амбулаторно.

У результаті ударів в громаді також пошкоджено два приватних житлових будинки, в одному дачному будинку сталася пожежа, а також зачепило виробничі будівлі підприємства.

Ракетний удар окупантів по Чаплине

Нагадаємо, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Удар був нанесений прямо по вагонах, в яких знаходилися люди.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що п'ятеро людей в результаті удару згоріли в машині, яка стояла неподалік від станції. Також загинув 11 – річний підліток-російська ракета зруйнувала його будинок.

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