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На Дніпропетровщині від російської ракети загинув хлопчик, з'явилася реакція Єрмака

24 серпня 2022, 19:44

У Дніпропетровській області в результаті ракетного удару росіян загинула дитина.

Ракетний удар по Дніпропетровщині
В результаті ракетного удару загинула дитина / Telegram Резніченко

У середу, 24 серпня, росіяни обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області 24 серпня. В результаті атаки сталася трагедія - загинув 11-річний хлопчик, повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У результаті ракетного обстрілу загинула 11-річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто не вистачає слів", - написав він.

На страшну трагедію вже відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Відповідь буде за все, за кожен злочин для багатьох поколінь росіян. Зробимо все для цього. Ізоляція Росії та відповідальність для терористів – це майбутнє цієї терористичної держави", – написав Єрмак.

Також стало відомо про те, що 24 серпня в селі Велика Костромка Дніпропетровської області окупанти влучили в житлові будинки. За словами мера Зеленодольська Дмитра Невеселого, в результаті обстрілу сталася пожежа, її рятувальники оперативно загасили. Люди не постраждали.

Загроза ракетних ударів по Україні 24 серпня

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що війська РФ на цьому тижні можуть піти на особливо жорсткі атаки і провокації проти України. Глава держави сказав, що українцям важливо не піддаватися тиску ворога.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив посилення Росією обстрілу українських міст у День Незалежності України. Можливі удари, в тому числі і по Києву.

Працівникам державних установ, які розташовані в урядовому кварталі-офісу президента , Верховної Ради, НБУ та інших органів влади – рекомендують в період з 22 по 26 серпня працювати вдома або, по можливості, як можна менше з'являтися в таких будівлях.

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