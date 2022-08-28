Жителів Зеленодольська на Дніпропетровщині просять терміново залишити дачі

Зеленодольська громада громада розташована близько до ведення бойових дій / Фото logosinfo.org

Мешканців Зеленодольської громади Дніпропетровської області попросили терміново залишити дачі. Про це написав у Facebook мер Зеленодольська Дмитро Невеселий.

Він закликав усіх, у кого є близькі або знайомі в Зеленодольській громаді, зателефонувати їм.

"Увага! Мешканці Зеленодольської громади! Якщо ваші рідні або близькі люди зараз могли перебувати у дачному кооперативі "Отдих" - зателефонуйте їм і дізнайтеся, чи все добре! Якщо ви не можете зв'язатися з ними, телефонуйте на гарячу лінію міської ради 0 (96) 026 31 85. Всім покинути дачі в місті Зеленодольськ! Терміново!" - написав Невеселий.

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Варто зазначити, що ця громада розташована близько до ведення бойових дій, тому часто потерпає від атак окупантів.

Зазначимо, 28 серпня місцеві жителі в соцмережах писали, що в Дніпрі прогриміли вибухи. Звуки вибухів були чутні в передмісті Дніпра з боку Запоріжжя. Крім того, після вибухів над містом виникло задимлення. Офіційної інформації про вибухи в Дніпрі поки немає.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Кількість загиблих у Чаплиному зросла до 25 осіб, двоє з них - діти.

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