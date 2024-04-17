Знищили 'жирну' ціль: в ГУР розкрили деталі пожежі на аеродромі в Самарі

За даними ГУР, вартість знищеного російського багатоцільового гелікоптера Мі-8 може коливатись в межах від 10 до 15 мільйонів доларів.

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В ГУР розкрили деталі пожежі на аеродромі в Самарі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

В російській Самарі на аеродромі "Кряж" було знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.

"17 квітня 2024 року на аеродромі "Кряж" у місті Самара знищено транспортний вертоліт Мі-8. Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу", - повідомили в ГУР.

Зазначається, що вартість такого типу вертольота може коливатися від 10 до 15 мільйонів доларів.

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Що за вертоліт Мі-8? Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".

"Бавовна" в Росії - удари по російській авіації

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 квітня Сили оборони України атакували відразу 3 аеродроми на території РФ, серед яких був аеродром Енгельс-2. У результаті були серйозно пошкоджені російські бомбардувальники Ту-95МС, зокрема, на аеродромі Енгельс-2 було пошкоджено щонайменше три таких літаки. У результаті атак загинули 7 окупантів, серед яких можливо були пілоти літаків.

Крім того, Служба безпеки України разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на аеродром Морозовськ в Росії. У результаті атаки було знищено щонайменше 6 літаків противника, а ще 8 зазнали серйозних пошкоджень.

Також, стали відомі подробиці удару по російським військам у Єйську Краснодарського краю. Дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили 4 російські літаки Су-30, два військово-транспортні літаки і літак-амфібію.

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