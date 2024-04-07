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Підірвали сім літаків РФ і підстанцію: деталі удару ГУР по аеродрому в Єйську

Олексій Тесля
7 квітня 2024, 17:08
Безпілотники Головного управління розвідки пошкодили сім літаків на аеродромі в Єйську.
Російський літак Су-30 СМ, вибух
У РФ дрони вразили літаки Су-30 / Міноборони РФ, pixabay.com

Стали відомі подробиці удару по російських військах у Єйську Краснодарського краю.

У результаті дрони Головного управління розвідки Міноборони уразили чотири Су-30, два військово-транспортні літаки і літак-амфібію. Про це повідомив "Українській правді" співрозмовник із ГУР.

Безпілотники Головного управління розвідки 5 квітня пошкодили сім російських літаків на аеродромі в Єйську, повідомив співрозмовник із ГУР.

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Унаслідок атаки уражено сім російських літаків:

  • чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ$
  • два військово-транспортні літаки і літак-амфібія БЕ-200.

Також, за словами джерела, знищено дизельну підстанцію аеропорту.

Що таке "бавовна"

Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред.

Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки".

Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна".

"Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Удари по аеродромах РФ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ і ГУР атакували відразу три аеродроми в РФ. Українські сили атакували аеродроми в Курську, Енгельсі та Єйську.

Нагадаємо, що в ніч на 5 квітня СБУ і ЗСУ потужно вдарили по аеродрому Морозівськ. Повідомлялося, що внаслідок атаки щонайменше 6 літаків ворога було знищено, а ще 8 суттєво пошкоджено.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів цікаві деталі атаки на авіабазу РФ. Він зазначив, що росіяни сьогодні отримали нову партію літаків і одразу зазнали втричі більших втрат серед повітряних суден.

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Краснодар ГУР Су-30 вибух війна Росії та України
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