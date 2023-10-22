Ухилятися від своїх ракет доводиться частіше: російська ППО збила свій же Мі-8

Російська ППО збила свій бойовий вертоліт Мі-8, підтверджує "z"-ресурс Fighterbomber.
При цьому окупанти засмутилися, що, мовляв, "останній час ухилятися від своїх ракет доводиться дедалі частіше".
Також пропагандисти зізналися, що перші втрати ВКС РФ у повномасштабній війні проти України були від своєї ж ППО.
Виходячи з цього, автор посту обурюється, що і загиблим екіпажам, і розрахункам ППО вручають однакові нагороди - ордени Мужності - "і так по колу".
"Я так розумію, це влаштовує всіх, крім льотчиків. Екіпажу Мі-8МТВ-5 вічного польоту", - заскулив пропагандист.
Втрати ЗС РФ в Україні
Втрати країни-агресора Росії у війні проти України збільшилися на 90% - через штурми, які проводять армія окупантів у районі Авдіївки, повідомляє британська розвідка.
Розвідка вважає, що РФ з початку вторгнення втратила від 150 до 190 тисяч солдатів убитими і пораненими, а загальна кількість (включаючи поранених, що повернулися на поле бою), коливається від 240 до 290 тисяч.
Крім того, внаслідок ударів армії України ракетами ATACMS по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську було знищено 7 вертольотів Ка-52 та два вертольоти Мі-8. Також 15 вертольотів – 8 Ка-52 та 7 Мі-8 – отримали пошкодження.
Війна в Україні - бої за Авдіївку
Росія продовжує наступати на Авдіївському напрямі попри втрати у техніці і живій силі.
Відомо, що нещодавно на цій ділянці фронту ЗСУ розбили "броньований кулак" окупантів, втрати ЗС РФ становлять 63 знищені одиниці техніки.
Росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин. Зокрема, окупація міста, зазначив боєць "Легіону Свобода" майор МВС Максим Морозов, відкрила б шлях для ворога в подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку та Покровськ.
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