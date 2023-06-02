На Білгородщині війська РФ влаштували "дружній вогонь": Світан розкрив подробиці

Бійці РДК завдали удару по окупантах РФ на Білгородщині, після чого російські підрозділи почали обстрілювати один одного, вважає Роман Світан.

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Російські війська влаштували між собою перестрілку в Білгородській області - Світан / Колаж: Главред, фото: скріншот відео соцмережі

У Бєлгородській області війська країни-агресора Росії влаштували перестрілку між собою. Бійці Російського добровольчого корпусу вдарили по російських окупантах і, ймовірно, залишили локацію, з якої били. Війська РФ вдарили у відповідь – ситуація призвела до того, що окупанти почали стріляти один по одному. Про це заявив військовий експерт Роман Світан.

В ефірі Курбанова Live він розповів про те, що в Бєлгородській області стався незвичайний інцидент. Бійці Російського добровольчого корпусу вирахували Гради російських окупантів і завдали по них удару.

Після цього добровольці, ймовірно, залишили позиції, а удар у відповідь війська РФ завдали вже по своїх "колегах".

"Заміс дуже цікавий. Знайшли колону російських "Градів", які "кошмарили" наші селища. Вони просто звідти ставали - з-під Шебекіно - розверталися і відстрілювали по пакету-половині пакета, по 10 снарядів в нашу сторону. Їх знайшли, по ниї жахнули пацани з РДК. Пацани просто, коли жахали, вже були на території Росії. Звичайно, жахали з якогось, можливо, населеного пункту. А росіни - вони ж прості, як кути будинку. Вони розгорнули ці "Гради" - і полетіло назад вже в якесь село або звідки вони бахали. Пішла відповідь. І там понеслася потім. Ніхто не зрозумів, хто звідки б'є, хто притягнув ТОС "Буратіно" ("Солнцепек" – ред.), почав палити ці "Гради" один на одного. Швидше за все, там давно вже цих Рдкшників немає, вони вже пивко попивають на нашій території, а ці між собою місяться", - підкреслив Роман Світан.

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус 1 червня оголосив про початок другої фази своєї військової операції в Бєлгородській області.

Бійці розповіли про те, що ведуть бої, спрямовані на прорив у напрямку Шебекіно. Пропагандисти РФ повідомляли про нібито "атаку танками" шебекінського МАПП.

Пізніше у РДК розповіли про удар Градами по будівлі МВС у Шебекіно.

Бійці Легіону Свобода Росії, які до цього анонсували свій захід до РФ, показали кадри знищення ворожої вантажівки з боєкомплектом та самохідного міномета Тюльпан окупантів РФ у Білгородській області.

Також у Легіоні Свобода Росії розповіли, що російські добровольці ведуть бої в передмісті Шебекіно - населених пунктах Нова Таволжанка і Тітовка.

У ГУР підтвердили операцію добровольців і підкреслили, що вони діють автономного – їхня діяльність не координується Україною.

Дивіться відео, в якому Світан розповів про можливий сценарій заходу ЗСУ до Росії під час контрнаступу:

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