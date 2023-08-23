Вантаж 200 для Казані: ЗСУ знищили полковника РФ – командира полку окупантів

Сили оборони України ліквідували російського полковника Володимира Кочеткова.

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ЗСУ ліквідували Володимира Кочеткова / Колаж: Главред, Фото: @Shtirlitz53, Радіо Свобода

Бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.

Про успішні дії українських захисників розповів полковник ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"). Деталі він оприлюднив у соцмережі Х.

За даними українського військового, Сили оборони України ліквідували російського полковника Володимира Кочеткова.

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Штефан зазначив: "Успішно демобілізований - командир полку полковник Володимир Кочетков. Смерть ворогам".

При цьому "Штірліц" також опублікував фото знищеного ворожого офіцера.

Додамо, що Кочетков був командиром казанського полку мобілізованих окупантів.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ знищили підполковника РФ - комбата окупантів. В Україні ліквідовано командира батальйону РФ підполковника Івана Кардашова.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

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