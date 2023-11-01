Внаслідок удару станція була пошкоджена і виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат.

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Воїни ГУР вдарили по рідкісній радіолокаційній станції у Бєлгородській області РФ/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Вікіпедія

Українські розвідники нанесли удар по дороговартісній російській радіорелейній станції 48Я6-К1 "Подлет" у країні-агресорці Росії.

Рідкісна техніка окупантів була уражена у прикордонній зоні поблизу населеного пункту Красная Поляна Шебекінського району Бєлгородської області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

Об’єкт внаслідок удару був пошкоджений і виведений з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат.

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У ГУР зазначають, що російські загарбники використовують таке обладнання, щоб виявляти повітряні цілі на малих і гранично малих висотах.

Операцію провели бійці ГУР Міноборони, воїни Сил спецоперацій і військові 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна.

Воїни ГУР вдарили по радіолокаційній станції в Білгородській області РФ/ скрін

Дивіться відео, як воїни ГУР вдарили по радіолокаційній станції у Бєлгородській області РФ:

Що відомо про радіорелейну станцію "Подлет"

Цю станцію створили спеціально для того, щоб виявляти цілі невеликого розміру, які летять з невеликою швидкістю. Станція може "бачити" їх на малих і дуже малих висотах у складній обстановці.

Російські окупанти раніше заявляли, нібито "Подлет" може виявляти цілі краще, ніж універсальні системи С-400. Тому на важливих для російських загарбників напрямках вони ставлять такі системи разом з С-400.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що російські окупанти націлилися на те, щоб знову захопити місто Куп’янськ Харківської області. Загарбники атакують з усіх видів зброї. У ЗСУ зазначають, що лише за добу ворог завдав там по позиціях захисників України 8 авіаударів і здійснив понад 700 обстрілів.

Також раніше повідомлялося, що окупанти хочуть переміститися на Херсонщині. Загарбники шукають інші місця для закріплення на Херсонщині, бо українські воїни продовжують знищувати позиції, на яких окупанти розташували свої вогневі точки, розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, військовий експерт, колишній начальник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов зазначив, що ЗСУ можуть готувати потужний штурм на півдні, і назвав три плацдарми для наступу. ЗСУ використовують річки як логістичний маршрут для перекидання живої сили, пояснив Владислав Селезньов.

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