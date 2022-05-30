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Знищений Су-35 за 100 млн доларів: український пілот героїчно прикрив наших штурмовиків

30 травня 2022, 08:35

Український пілот на Міг-29 майстерно збив у повітряному бою сучасний російський Су-35 за 100 млн доларів.

Су-35
Український пілот збив російський Су-35 / Повітряні сили ЗСУ, wikipedia

Український пілот у небі над Херсонщиною у бою збив російський Су-35 за близько 100 млн грн та понищив позиції ворога. Про це повідомляє військовослужбовець Анатолій Кравчук.

Су-35 намагався вбити українських штурмовиків. Нищівного удару військовому із "другої армії світу" завдав пілот на МіГ-29, який прикривав наших захисників.

"27 травня над Херсонщиною відбувся повітряний бій. Наш старенький, ще радянських часів МіГ-29 знищив сучасний ворожий Су-35, і це неймовірно, бо технічні параметри Сушки на багато крутіші і вийти переможцем нашому льотчику вдалось виключно через власний клас, який виявився набагато, просто в рази вище за хвальоних льотчиків "другої армії світу". У них повно бойового досвіду і все одно нам вони тупо програють, бо ми неймовірно потужні і ми - перша армія в світі з найкращими воїнами!" - написав Кравчук.

Український пілот зміг не лише збити російську "пташку", а й знищив частину ворожої техніки та особового складу.

"Наш пілот відволік увагу рашистського "аса" на себе, прикриваючи групу інших наших літаків. А потім знищив кацапську "пташку". Разом з тим ще й завдав удару по позиції ротно-тактичної групи орків. Результат: мінус надсучасний російський літак та ще й трошки техніки і живої сили окупантів покришив на "вінегрет". Слава ЗСУ! Тримаймо стрій, перемога буде за нами" - додав Кравчук.

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Штурмовик Су-35 – що відомо

Багатоцільовий надманеврений винищувач з керованим вектором тяги покоління 4++ був розроблений в ОКБ Сухого в 2008 році.

Су-35 є одним з основних винищувачів ВПС Росії.

Винищувач озброєний ракетами повітря-повітря, повітря-земля, ракетами повітря-земля великої дальності та некерованими боєприпасами. Загалом він може переносити до 8000 кг озброєння.

National Interest назвав Су-35 першим у списку найнебезпечнішого озброєння Росії при гіпотетичному конфлікті з США, на думку експертів видання, Су -35 - "екстремально небезпечний" для будь-якого літака НАТО.

Експерти зазначили, що небезпека Су-35 пов'язана з дуже великим завантаженням ракет "повітря-повітря" дальнього радіусу дії, можливістю пуску ракет на надзвуковій швидкості, надманевреністю і потужними засобами радіоелектронної боротьби.

Коштує Су-35 приблизно 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, українські військові знищили в Харківській області російський винищувач Су-35. Пілот вижив, однак його взяли у полон наші захисники.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Херсонська область Су-35
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