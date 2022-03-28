Су-35, яким лякають НАТО, перетворився на купу металу за 50 млн під Харковом: що відомо про "надлітак" Путіна

Су-35, яким лякають НАТО, перетворився на купу металу за 50 млн під Харковом / скріншот

Українські військові знищили в Харківській області багатоцільовий винищувач Су-35 ВПС РФ.

Радник глави МВС Антон Геращенко зазначив, що суперсучасний російський літак був збитий силами ППО ще 24 березня.

"Приємно рано вранці подивитися як на полі під Ізюмом горять уламки "суперсучасного" Су - 35 за 50 мільйонів доларів а переляканий ворожий льотчик стоїть на колінах з жахом в очах",- написав Геращенко на своєму Telegram-каналі.

Російський винищувач Су-35: що про нього відомо

Багатоцільовий надманеврений винищувач з керованим вектором тяги покоління 4++ був розроблений в ОКБ Сухого в 2008 році.

Су-35 є одним з основних винищувачів ВПС Росії.

Озброєння Су-35

Ракети повітря-повітря

Повітря-земля

Ракета повітря-земля великої дальності

Некеровані боєприпаси

Всього винищувач може переносити до 8000 кг озброєння.

National Interest назвав Су-35 першим у списку найнебезпечнішого озброєння Росії при гіпотетичному конфлікті з США, на думку експертів видання, Су -35 - "екстремально небезпечний" для будь-якого літака НАТО.

читайте такожПровокує зіткнення з НАТО: російський винищувач вторгся в повітряний простір ПольщіЕксперти зазначили, що небезпека Су-35 пов'язана з дуже великим завантаженням ракет "повітря-повітря" дальнього радіусу дії, можливістю пуску ракет на надзвуковій швидкості, надманевреністю і потужними засобами радіоелектронної боротьби.

Коштує Су-35 приблизно 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у боях під Гостомелем Київської області Збройні Сили України розгромили окупантів зі складу елітної дивізії Росгвардії імені Дзержинського.

Також ми повідомляли, що Україна отримала від Міністерства оборони Великобританії партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.

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