Військова допомога від США: в Україну прибув вже сьомий літак з боєприпасами

В Україну прибув сьомий літак з боєприпасами від США / twitter.com/oleksiireznikov

Сполучені Штати Америки надали Україні 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Це вже сьомий літак за останні кілька тижнів.

Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков в Twitter.

"Сьома "пташка" приземлилася в Борисполі. Цього разу-85 тонн боєприпасів для гранатометів. Чудові новини, і найважливіше - це не кінець! Далі буде", - написав Резніков.

Військова допомога від США

Шоста партія військової допомоги від Сполучених Штатів Америки прибула в Україну у вівторок, 1 лютого.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. Зокрема, раніше в Україну доставили партію протитанкових ракет Javelins.

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