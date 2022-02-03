Військова допомога від США: в Україну прибув вже сьомий літак з боєприпасами

США продовжують підтримувати Україну на тлі повідомлень про вторгнення Росії.
Сполучені Штати Америки надали Україні 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Це вже сьомий літак за останні кілька тижнів.
Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков в Twitter.
"Сьома "пташка" приземлилася в Борисполі. Цього разу-85 тонн боєприпасів для гранатометів. Чудові новини, і найважливіше - це не кінець! Далі буде", - написав Резніков.
Військова допомога від США
Шоста партія військової допомоги від Сполучених Штатів Америки прибула в Україну у вівторок, 1 лютого.
Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. Зокрема, раніше в Україну доставили партію протитанкових ракет Javelins.
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Автор: Сергій Кущ