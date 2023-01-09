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"Вмирали в страшних муках": звільнений з полону медик розповів про звірячий теракт в Оленівці

9 січня 2023, 22:27
Дмитро Кубряк зазначив, що окупанти 6 годин відмовлялися допомагати пораненим військовополоненим.
ЗСУ, удар по колонії в Оленівці
Удар по колонії в Оленівці / УНІАН, скріншот

Військовополонений українськи медик-нейрохірург Дмитро Кубряк розповів подробиці про теракт в Оленівці, де загинули українські військові.

Як пише УНІАН, напередодні теракту охорона колонії відчувала себе вільною і була на території навіть без бронежилетів і касок.

Медик зазначив, що це свідчить про те, що росіяни цілеспрямовано організували теракт, щоб убити українців.

"Таких звуків мені чути не доводилося - ні до того, ні після... Крики агонізуючих людей розносилися по всій колонії... Це не передати словами! Вибух стався десь о 23:30, і тільки через 30-40 хвилин нас туди пустили. Ми прибігли на місце трагедії — побачене шокувало. П'ятдесят людей загинули відразу - згоріли живцем. Решта, як могли, виповзли з барака назовні. Величезна кількість поранених! Вони корчилися від болю і кричали: "Допоможіть!". А нам в цьому хаосі, в темряві потрібно було визначитися: кому допомогти в першу чергу, кому не допомагати, хто може почекати", - розповів медик.

Дмитро Кубряк зазначив, що окупанти 6 годин відмовлялися допомагати пораненим військовополоненим. Вони просто стояли поруч і сміялися, немов насолоджуючись тим, як українські захисники вмирають в агонії. Тільки через шість годин до лікарні вирушили перші вантажівки з пораненими.

"Люди просто лежали на землі... Люди, які отримали глибокі опіки, осколкові поранення, травматичні ампутації кінцівок, пошкодження внутрішніх органів... Ми бігали між ними, відчайдушно намагаючись врятувати, а працівники колонії просто стояли біля паркану, ігноруючи наші благання відправити постраждалих до лікарні. Стояли з посмішками, відпускаючи цинічні репліки...Таке пасивне споглядання чужих мук", - згадує звільнений з полону медик.

Через те, що медичну допомогу вчасно не надали померли 5 осіб.

"За цей час померли п'ятеро людей, вісімдесят забрали в Донецьк, в лікарню. Ще близько тридцяти отримали легкі поранення - їх залишили в Оленівці, приблизно стільки ж майже не постраждали", - згадує Дмитро.

Теракт в Оленівці

У ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці у Донецькій області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку з терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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