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В Оленівці загинув захисник Маріуполя: він хотів одружитися і врятувати маму від раку

27 грудня 2022, 14:55
За словами його друга, Станіслав Артеменко в Оленівці помирав від втрати крові після вибуху, його не відвезли в лікарню і не врятували.
Станіслав Артеменко
Станіслав Артеменко загинув під час теракту в колонії в Оленівці / Instagram Микити Трубчанина

Станіслав Артеменко - боєць полку Азов і захисник Маріуполя - загинув в результаті російського теракту в Оленівці. Вдома на нього чекала наречена і хвора на онкологію мама. Стас мріяв стати професійним боксером і вилікувати матір. Його кращий друг Микита Трубчанин створив на офіційному сайті президента петицію, щоби загиблий боєць отримав звання Героя України.

За словами його друга, Станіслав закінчив машинобудівний технікум і дуже хотів стати прикордонником, але у нього були проблеми зі спиною.

"Стас любив автомобілі, любив водити. До повномасштабних військових дій хотіли з ним займатися машинами. Взагалі життя у нього було дуже важке. Він з бідної сім'ї, у нього ніколи не було грошей, бабуся з мамою тягнули, як могли. При цьому мама важко хворіла. Він дуже хотів вилікувати матір, тому потрібно було заробляти гроші, поставити на ноги себе і її, щоб вона жила. Був момент, коли ми з ним влетіли дуже сильно і потрібні були гроші. Він поїхав працювати за кордон. А коли приїхав, я йому кажу, мовляв, чим туди-сюди мотатися кожні три місяці, може, спробуй ще раз пройти медкомісію, щоби відправитися служити", - розповів Микита виданню Obozrevatel.

Стас вирішив вступити в полк "Азов". Йому дуже подобалося там служити, оскільки у полку була чітко сформульована бойова задача, і людей вчили своїй справі – воювати.

Після закінчення контракту в "Азові" двоє друзів хотіли разом вступити до французького легіону, але почалося повномасштабне вторгнення РФ. Зв'язок між собою друзі тримали через наречену Стаса Аню - перед війною він зробив дівчині пропозицію.

"Аня розповіла, що в Маріуполі він отримав поранення в ногу, з його роти залишилося в живих всього дві людини. Але коли вони вже були на Азовсталі, то навіть з пораненням Стас постійно рвався на завдання. І виконував поставлені перед ним завдання. Після того, як вони вийшли з "Азовсталі", їх посадили в Оленівку", - розповів Микита.

За його словами, коли стався вибух в Оленівці, жодної офіційної інформації спочатку не було. Микита каже, що на відео побачив тіло, за силуетом схоже на Стаса, але чекав коли з полону звільнять перших військових, які захищали "Азовсталь", щоби точно дізнатися про долю свого друга.

"Коли їх випустили, командир Стаса підтвердив, що він мертвий. Загиблі хлопці, тіла яких можна було впізнати і яких повернули, були поховані. А згорілих будуть зіставляти з ДНК і лише після цього дізнаються, чиї це тіла (... ) Як мені сказали, в Оленівці він помирав від втрати крові після вибуху, його не відвезли в лікарню і не врятували", - розповів Микита.

Теракт в Еленовке

У ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці у Донецькій області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ одразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку з терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

Інші новини:

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