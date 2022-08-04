Теракт в Оленівці з вибухом полонених українських військових організовувало путінська ПВК "Вагнер" - ЗМІ

Місце теракте в Оленівці / t.me/pgo_gov_ua і Крістофер Міллер

Російські окупанти навмисне влаштували теракт у в'язниці в Оленівці (Донецька область) для недопущення обміну військовополоненими. Як повідомляє портал LB.ua, українські спецслужби мають супутникові знімки, які свідчать про те, що біля будівлі заздалегідь були вириті могили.

Є відомості, що в новий цех колонії спеціально перевели найбільш досвідчених військовополонених, яких потім підірвали. Також є записи перехоплень, що підтверджують спланованість теракту путінським ПВК "Вагнер".

Джерела кажуть, що 30-31 липня готувалася передача гуманітарних вантажів (медикаментів, одягу) для українських військовополонених в Оленівці. На 1 серпня був узгоджений візит правозахисників і російського тюремного відомства (ФСВП) з аудиту використання російських бюджетних грошей на утримання полонених. Також на ці дати в черговий раз планувався обмін військовополоненими.

"Однак окупанти перевели наших військових з місць перебування в невлаштовані не просто бараки, а цехи, де раніше ніколи не містилися люди. Більше того, в них перевели не всіх військових, а вибірково – найдосвідченіших, що підтверджує наша розвідка. Саме там потім навмисне був влаштований теракт з підривом. У тому числі, щоб приховати факти тортур військовополонених. На отриманих супутникових знімках є чітка фіксація заздалегідь підготовлених масових могил - ще до теракту", – розповіло одне з джерел.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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