За вбивство полонених "азовців" в Оленівці відповідальна Росія - ISW

У РФ брешуть, що в смерті українських військових винні Збройні сили України / t.me/pgo_gov_ua

Відповідальність за масове вбивство "азовців" у колонії № 120 в окупованій Оленівці Донецької області лежить на країні-агресорі Росії. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У РФ брешуть, що в смерті українських військових винні Збройні сили України.

"Кремль стверджує, що Україна запускала HIMARS і високоточні ракети, щоб вбивати українських військовополонених і стримувати українських перебіжчиків. Супутникові та інші знімки з цього місця показують, що внаслідок нападу було пошкоджено лише одну будівлю, стіни цієї будівлі не були зруйновані, і навколо не залишилося воронок від снарядів, що дуже переконливо свідчить про те, що руйнування в'язниці було результатом або точкового удару, або закладеної всередині запальної або вибухової речовини", - йдеться в повідомленні.

У звіті ISW аналітики цитують американського чиновника. Він заявив виданню Politico: "Докази показують, що атака була здійснена не Києвом".

"Якби Україна використовувала для нанесення удару щось інше, а не HIMARS, атака майже напевно залишила б супутні пошкодження навколо об'єкта, включаючи воронки та інші пошкоджені будівлі. Враховуючи оцінку США про те, що HIMARS не використовувалися при нападі, ISW вважає, що Росія несе відповідальність за цей напад на українських військовополонених в порушення Женевських конвенцій", - резюмували аналітики.

Обстріл колонії в Оленівці

29 липня російські окупанти обстріляли колонію № 120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових і цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 осіб, ще 130 отримали поранення. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, як акт публічної страти. Там запевнили, що з'ясовують імена виконавців і організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, в основному "азовці".

Співробітники СБУ перехопили телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують - саме російські окупаційні війська організували вибух у колонії в окупованому селищі Оленівка.

Пізніше з'явилися нові докази того, що теракт в Оленівці з вбивством військовополонених України РФ планувала заздалегідь. Окупанти заздалегідь викопали могили для поховання українських військових, які загинули під час вибуху в колонії, розповів засновник Bellingcat Еліот Хіггінс. Він показав, що ці могили з'явилися навіть не за два дні до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, а більше тижня.

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