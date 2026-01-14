Рус
Переговори з представниками США в Москві: Лавров неочікувано висунув умову

Марія Николишин
14 січня 2026, 17:04
Лавров заявив, що позиція Росії щодо України залишається відкритою для переговорів.
  • Лавров сказав, що РФ готова до контактів із представниками США
  • Головна умова – переговори мають мати "серйозний характер"
  • Водночас, Росія не зацікавлена в тимчасовому припиненні вогню

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до контактів із представниками США Віткоффом та Кушнером, але є умова. Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ.

Зокрема, Лавров наголосив, що позиція Росії щодо України залишається відкритою для переговорів, якщо вони матимуть "серйозний характер".

"Президент Путін неодноразово, в тому числі за останні пару тижнів на різних заходах, підтверджував нашу позицію про відкритість до переговорів щодо України, якщо ці переговори мають серйозний характер і якщо особи, які зацікавлені в таких переговорах, дійсно до них готові і їм є що сказати", - заявив глава МЗС РФ.

Він також поскаржився, що раніше президент Франції Еммануель Макрон обіцяв зателефонувати Путіну, але минуло вже кілька тижнів, а дзвінка з Парижа російський диктатор так і не дочекався.

Крім того, як зазначив російський міністр, всі попередні зустрічі Путіна з представниками США були "серйозними і націленими на подолання першопричин кризи в Україні".

За його словами, в США, на відміну від Європи, нібито "розуміють, що без вирішення питання, пов'язаного з долею тих людей, які живуть в Криму та на Донбасі, нічого не вийде".

Він також додав, що Росія не зацікавлена в тимчасовому припиненні вогню і має намір домагатися комплексного рішення про умови закінчення війни.

Чи прагне Трамп завершити війну в Україні – думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок говорив, що Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу.

На його думку, Трамп від цього не відступатиме, адже він прагне завершити цю історію якомога швидше - потенційно до кінця січня, зокрема з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру.

"Трамп добре розуміє: завершення війни в Україні є ключовою передумовою для будь-яких подальших геополітичних кроків", - підсумував він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що можливість перемир’я або повного завершення війни у 2026 році існує, проте раніше березня цього року вона навряд чи стане реальною.

Раніше радники президента США Дональда Трампа зустрічалися з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення плану завершення війни в України.

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України може завершитися під час головування Кіпру в Євросоюзі, яке триватиме до 30 червня.

Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

новини Росії Сергій Лавров війна Росії та України Переговори про припинення вогню
