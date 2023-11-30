Померла на руках у мами: у Сумській області Росія вбила 7-річну Богдану

До того як трапилася трагедія, сім'я Богдани якраз планувала залишити місто Середина-Буда. Однак виїхати вони не встигли.

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Богдана Косаченко загинула 28 листопада в результаті російського обстрілу / Колаж: Главред, фото: соцмережі

У вівторок, 28 листопада, російські окупанти із РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда Сумської області. В результаті атаки були зруйновані щонайменше п'ять приватних будинків. З-під завалів витягли тіла двох загиблих жінок і двох поранених чоловіків.

Крім того, в автомобілі поранення отримали чоловік і його семирічна падчерка. Ворожий снаряд "прилетів" позаду авто, де сиділа дитина.

РФ обстріляла місто Середина-Буда на Сумщині / Фото : t.me/prokuraturasumy

Як повідомляють місцеві ЗМІ, загиблу дівчинку звали Богдана Косаченко. У момент атаки ворога мати дівчинки була в магазині.

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Дівчинка та її вітчим отримали важкі поранення. Від отриманих травм дитина померла на руках у матері ще до приїзду швидкої.

Богдані Косаченко було 7 років / Фото: соцмережі

"Вітчим був попереду. Вони обидва отримали важкі поранення. Галина та інші люди, що знаходилися в магазині, вибігли. Занесли поранених всередину. Дана померла на руках у матері. Допомогу дівчинці надавали працівники магазину. Вітчим Дани потрапив до реанімації у Шостці", – розповіла родичка дівчинки Тетяна.

Богдана померла на руках у матері / Фото: соцмережі

Богдана Косаченко народилася 4 вересня 2016 року в місті Середина-Буда. Навчалася у другому класі місцевої школи. Дівчинка була єдиною дитиною в сім'ї, добре вчилася, захоплювалася малюванням і любила тварин.

Вчителька загиблої дівчинки Ольга Маркова розповіла, що Богдана була старанною, активною та непосидючою ученицею.

До того як трапилася трагедія, сім'я Богдани якраз планувала залишити місто. Однак виїхати вони не встигли. 28 листопада 2023 року близько 12:30 дівчинка загинула від ворожого обстрілу. У семирічної Богдани Косаченко залишилися мама, вітчим, тітка та її чоловік.

За фактом обстрілу міста російськими окупантами правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

Як повідомляв Главред, в ніч на 30 листопада російські окупанти завдали ракетний удар шістьма ракетами С-300 по Покровському району Донецької області. Під обстріли потрапили Покровськ, Новоградівка та Мирноград. В результаті постраждали 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п'ятеро людей шукають під завалами.

Пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

У ЗСУ розповіли про нічну атаку дронів на Хмельниччині. Ігнат заявив, що сили протиповітряної оборони України під час ворожої атаки 29 листопада збили всі безпілотники. Більшість дронів було направлено на Хмельниччину.

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