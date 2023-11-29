УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РФ накопичила величезний арсенал ракет: Столтенберг попередив про зимові обстріли України

Юлія Закрепа
29 листопада 2023, 15:46
Генсек НАТО вважає, що винищувачі F-16 самі собою не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні.
РФ накопичила величезний арсенал ракет: Столтенберг попередив про зимові обстріли України
Столтенберг попереджає українців про масовані обстріли / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перед зимою Кремль накопичив великий арсенал ракет для обстрілів України, зокрема об'єктів енергетики.

"Ми не повинні недооцінювати Росію. Російська економіка знаходиться на воєнному стані. У Путіна висока терпимість до втрат. І цілі Росії в Україні не змінилися. Росія напередодні зими накопичила великий ракетний арсенал. І ми бачимо нові спроби удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України. Намагається залишити Україну в темряві та холоді", - сказав він на прес-конференції у Брюсселі.

Генсек НАТО привітав рішення членів Альянсу, які продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України.

відео дня

"Минулого тижня 20 членів НАТО погодилися сформувати коаліцію протиповітряної оборони України. Це допоможе захистити Збройні сили та міста України. І рятувати українські життя", - констатував Столтенберг.

Столтенберг заявив про винищувачів F-16 у небі України

Генсек НАТО вважає, що винищувачі F-16 самі собою не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні. Їх треба використовувати комплексно разом з HIMARS, ракетами та іншими системами ППО.

"Ми маємо розуміти, що немає ніякої системи, яка б фундаментально змінила б ситуацію на полі бою. Має працювати багато різних речей, треба різні вміння, треба співпрацювати, щоб щось змінилося. І ми маємо налаштуватися на важкий бій", - сказав він

Водночас генсек НАТО не зміг назвати конкретний час, коли саме Україна отримає літаки, адже "треба тренувати пілотів і це якраз відбувається у Румунії" та "й Америка теж дала дозвіл, щоб члени-країни НАТО надали Україні ці винищувачі".

За словами Столтенберга, дуже важливо зазначити, що F-16 таки внесуть певні зміни у ситуацію на фронті. Зокрема, вони посилять міцність України, щоб збільшити втрати російської армії, а також зміцнять українську протиповітряну.

Нагадаємо, що Україні дали рекомендації для вступу до НАТО. В НАТО відзначили успіхи України. Генсек НАТО наголосив, що він вражений, як Україна взагалі проводить ці реформи під час повномасштабного вторгнення Росії.

НАТО готує "військовий Шенген" для можливого протистояння Росії. Це сигналізує про необхідність уникнути бюрократичних перепон для ефективного переміщення військ у Європі.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Йенс Столтенберг
Реклама

Головне за день

Подоляк розкрив плани Путіна щодо війни проти України і назвав мету "перемовин"

Подоляк розкрив плани Путіна щодо війни проти України і назвав мету "перемовин"

16:14 Політика
РФ накопичила величезний арсенал ракет: Столтенберг попередив про зимові обстріли України

РФ накопичила величезний арсенал ракет: Столтенберг попередив про зимові обстріли України

15:46 Світ
Втрати окупантів стрімко зростають: бригадний генерал ЗСУ повідомив про успіх

Втрати окупантів стрімко зростають: бригадний генерал ЗСУ повідомив про успіх

15:26 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:34

Якщо ми програємо, нам влаштують новий Голодомор - Черник

16:14

Подоляк розкрив плани Путіна щодо війни проти України і назвав мету "перемовин"

15:58

Пускати гостей в будинок категорично не можна: чому 30 листопада краще залишитися вдома

15:46

РФ накопичила величезний арсенал ракет: Столтенберг попередив про зимові обстріли України

15:26

Втрати окупантів стрімко зростають: бригадний генерал ЗСУ повідомив про успіх

Фронт на півночі стане для росіян новою Чорнобаївкою - ЧерникФронт на півночі стане для росіян новою Чорнобаївкою - Черник
15:11

Соковита Ріанна показалася через 3 місяці після пологів практично в одних лосинах

14:55

Йде "полювання": генерал-розвідник назвав головну версію отруєння дружини Буданова

14:52

Рівень споживання електроенергії стрімко зріс: які області України без світла

14:48

Фільм Шона Пенна "Суперсила" про російсько-українську війну став доступним в Україні

Реклама
14:47

У Росії оголосили про готовність воювати з НАТО: у Лаврова вибухнули умовою

14:46

"Тварюка ти, а не милий хлопчик": у Соловйова знову здали нерви через Моргенштерна і МілохінаВідео

14:44

Українцям перераховують доплати до пенсій: кому належить і скільки

14:43

Все попливе: синоптик розповіла, коли в Україну увірветься несподіване потепління

14:38

Українські медіагрупи та телеканали звернулися з відкритим листом до Нацради, Держспецзвʼязку та КРРТ щодо ситуації навколо "Зеонбуду"

14:18

"То був жах": уламок дрона пошкодив будинок Ектора Хіменеса-Браво

14:12

Знищено та поранено десятки росіян: деталі удару по "відділу поліції" РФ на півдні

14:07

Україні дали рекомендації для вступу до НАТО: Столтенберг повідомив деталі

13:55

Тука розповів, чи змусять гігантські втрати армії РФ росіян схаменутися

13:34

Захоплення траси Олешки-Нова Каховка є головним завданням для ЗСУ - Костенко

13:32

Дружина Началджіоглу показала, в яку країну втекла від чоловіка

Реклама
13:23

Дружину Буданова отруїли, зокрема, миш'яком та ртуттю: в якому вона стані - джерело

12:57

Потрібно знайти ведмедя на малюнку за 11 секунд: оптична ілюзія для найуважніших

12:56

Окупанти задумали підступний план проти ЗСУ: експерт розповів про важкі бої за Бахмут

12:54

Коли Путін погодиться на мир в Україні: у Reuters розповіли, чого чекає диктатор

12:44

Знищено десятки окупантів: у Мережі дізналися про удар по авіабазі РФ у КримуВідео

12:41

Занадто м'яко покарали: прокуратура оскаржила вирок Ступці за п'яне ДТП

12:21

Чи можна солити сало йодованою сіллю: несподівана відповідь для господинь

12:18

Церковне свято 30 листопада: що не можна робити в день Андрія Первозванного

12:08

Несподіване весілля: відома українська співачка таємно вийшла заміж за іноземця

12:02

Гороскоп на завтра 30 листопада 2023: Раку - сварка, Рибам - великі неприємності

11:53

РФ готова масовано бити по Україні: у ЗСУ попередили про загрозу атак

11:30

Що змінюється з 1 грудня: перевірки бізнесу, новий формат сплати єдиного податку та субсидії у Пенсійному

11:26

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де проходила нарада топ-окупантівФото

11:25

Загроза оточення Куп'янська: експерт назвав ймовірний напрямок удару РФ

11:25

Не буде жити з тим, хто не платить: Сєдокова пішла від чоловіка

11:22

Території в обмін на вступ до НАТО: Кулеба прокоментував компроміс із Росією

11:09

Хотіли атакувати військовий аеродром: у ЗСУ розповіли про нічну атаку дронів на Хмельниччині

10:32

Гороскоп Таро на грудень 2023: Терезам - новина, Стрільцям - любов, Скорпіонам - щастяВідео

10:29

Ворог застосовує поранених як "живий щит": офіцер ЗСУ розкрив втрати росіян

10:04

До Дня Збройних сил України телеканал 2+2 покаже спецпроєкт про оборону Харкова

Реклама
09:53

Крок вперед для України: полковник ЗСУ повідомив, від чого залежатиме перемога

09:53

Загроза спецоперацій агентури РФ: генерал СБУ прокоментував отруєння дружини Буданова

09:11

Температурні "гойдалки", хуртовини, тумани: якою буде погода в грудні 2023

08:58

Генерал-розвідник розкрив сценарій отруєння керівництва ГУР і дружини Буданова

08:17

"Особиста помста": ексглава СЗР розповів, хто і навіщо отруїв дружину Буданова

08:15

Місячний календар 30 листопада 2023: пасивна енергетика доби принесе конфлікти

08:10

Ціною життя українців Захід розраховує на власне життяПогляд

08:05

Наступ ЗСУ на Мелітополь: українська армія просунулася вперед – ISW

07:37

Гороскоп на грудень 2023 для Риб: нові мрії, премія та хороші новиниВідео

07:31

Був обличчям пропаганди: в Україні "самоліквідувався" генерал-майор армії РФ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти