РФ накопичила величезний арсенал ракет: Столтенберг попередив про зимові обстріли України

Генсек НАТО вважає, що винищувачі F-16 самі собою не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні.

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Столтенберг попереджає українців про масовані обстріли / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перед зимою Кремль накопичив великий арсенал ракет для обстрілів України, зокрема об'єктів енергетики.

"Ми не повинні недооцінювати Росію. Російська економіка знаходиться на воєнному стані. У Путіна висока терпимість до втрат. І цілі Росії в Україні не змінилися. Росія напередодні зими накопичила великий ракетний арсенал. І ми бачимо нові спроби удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України. Намагається залишити Україну в темряві та холоді", - сказав він на прес-конференції у Брюсселі.

Генсек НАТО привітав рішення членів Альянсу, які продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України.

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"Минулого тижня 20 членів НАТО погодилися сформувати коаліцію протиповітряної оборони України. Це допоможе захистити Збройні сили та міста України. І рятувати українські життя", - констатував Столтенберг.

Столтенберг заявив про винищувачів F-16 у небі України

Генсек НАТО вважає, що винищувачі F-16 самі собою не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні. Їх треба використовувати комплексно разом з HIMARS, ракетами та іншими системами ППО.

"Ми маємо розуміти, що немає ніякої системи, яка б фундаментально змінила б ситуацію на полі бою. Має працювати багато різних речей, треба різні вміння, треба співпрацювати, щоб щось змінилося. І ми маємо налаштуватися на важкий бій", - сказав він

Водночас генсек НАТО не зміг назвати конкретний час, коли саме Україна отримає літаки, адже "треба тренувати пілотів і це якраз відбувається у Румунії" та "й Америка теж дала дозвіл, щоб члени-країни НАТО надали Україні ці винищувачі".

За словами Столтенберга, дуже важливо зазначити, що F-16 таки внесуть певні зміни у ситуацію на фронті. Зокрема, вони посилять міцність України, щоб збільшити втрати російської армії, а також зміцнять українську протиповітряну.

Нагадаємо, що Україні дали рекомендації для вступу до НАТО. В НАТО відзначили успіхи України. Генсек НАТО наголосив, що він вражений, як Україна взагалі проводить ці реформи під час повномасштабного вторгнення Росії.

НАТО готує "військовий Шенген" для можливого протистояння Росії. Це сигналізує про необхідність уникнути бюрократичних перепон для ефективного переміщення військ у Європі.

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