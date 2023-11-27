"Обстріли будуть": чим і коли РФ готова бити по Україні – тривожний прогноз ЗСУ

Необхідно бути готовим до масованих ударів РФ, попередив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат спрогнозував сценарій нових ударів РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ймовірний сценарій російських ударів по Україні в зимовий період.

Він не виключає, що країна-агресор зосередиться на використанні дронів для обстрілів України, хоча не відмовиться і від ракетних ударів. Таку думку представник ПС висловив в інтерв'ю виданню "Новинарня".

При цьому представник ЗСУ висловив припущення про те, що необхідно бути готовим до більшого застосування окупантами дронів для ударів по Україні, ніж ракет.

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"На мою думку, Росія зараз буде застосовувати дрони в рази більше, ніж ракети. Ми говоримо про "Шахеди", а також про FPV-дрони і "Ланцети" по лінії фронту", - підкреслив він.

Разом з тим український офіцер вважає, що РФ також може бити по Україні ракетами, проте в менших кількостях.

"Звичайно, ракети вони (росіяни) накопичують, про це і ГУР регулярно заявляє. Думаю, (ракетні обстріли) будуть, але в якій кількості?..", - додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удари РФ по Україні

Раніше Ігнат розповів, чи зможе РФ запускати по Україні дрони під час негоди. Різкі перепади температури можуть призвести до обмерзання фюзеляжу літаків, що ускладнює роботу авіації.

Нагадаємо, що вночі 24 листопада РФ вдарила по Україні ракетами Х-59 і дронами. Загарбники запустили територією нашої держави дві керовані авіаційні ракети Х-59 і три ударні дрони-камікадзе "Шахед".

Росія змінила підхід до дронів-камікадзе на фронті і має успіх. Експерти з DeepState досліджували відео ворога з нападу дронами на українські позиції між Старомайорським і Притулковим, в результаті яких захисники зазнали втрат.

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