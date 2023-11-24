'Ця зима має пройти легше': у ВМС зробили оптимістичний прогноз щодо обстрілів

У ВМС закликали українців відповідально ставитись до оголошених повітряних тривог та відразу прямувати до укриттів при небезпеці.

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У ВМС зробили оптимістичний прогноз щодо обстрілів / Колаж Главред, фото: t.me/andrii_nebytov, скріншот

Очікується, що цьогорічна зима в Україні буде менш важкою, ніж минула. Україна готувалася до неї, тоді як Росія вже не має таких ресурсів, як на початку широкомасштабної війни. Про це в ефірі "Київ24" заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Він зауважив, що українці переживатимуть вже другу зиму під час повномасштабної війни, і в цьому контексті Україна використовує набутий досвід, що позначається на її підготовці цього року. За словами Плетенчука, крім покращеної інфраструктури, система реагування на загрози також підготовлена для ефективної дії.

Він додав, що російська армія тепер не має тих самих ресурсів, які були на початку повномасштабної війни, і це стосується як кількості ресурсів, так і тактики їх використання.

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"Ця зима для нас має пройти легше, ніж минула", – наголосив речник.

Водночас він закликав громадян України не нехтувати сигналами тривоги.

"Але не треба розслаблятися, не треба ігнорувати повітряні тривоги. Ракетна небезпека – серйозна. І якщо говорити про ракети "Калібр", то у росіян логістичний розрив. Кораблі вони передислокували в Новоросійськ, а ракети залишилися в Севастополі", – додав Плетенчук.

Удари по критичній інфраструктурі

нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Військово-повітряних силах ЗСУ стверджують, що російські ракетно-дронові удари у зимовому сезоні 2023/2024 року ймовірно не будуть суттєво відрізнятися від тих, які відбувалися минулого року.

8 листопада в ДТЕК повідомили, що росіяни завдали удару по одній з українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджене.

Після цього, 16 листопада російські окупанти атакували теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні Україн. Внаслідок обстрілу обладнання на станції серйозно пошкоджено.

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