Хотіли атакувати військовий аеродром: у ЗСУ розповіли про нічну атаку дронів на Хмельниччині

Сталося падіння уламків на території Шепетівського району, повідомили в Хмельницькій ОВА.

https://glavred.net/ukraine/hotili-atakuvati-viyskoviy-aerodrom-u-zsu-rozpovili-pro-nichnu-ataku-droniv-na-hmelnichchini-10520701.html Посилання скопійоване

Росія атакувала Хмельницьку область / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Південь", скріншот: google.maps

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Сили протиповітряної оборони України під час ворожої атаки 29 листопада збили усі безпілотники.

"Звичний авіаційний, ми так називаємо, удар безпілотниками та керованими авіаційними ракетами. Як ви знаєте, усі дрони були знищені. Напрямок теж уже звичний для Сил оборони. Лише міняються маршрути "шахедів" по напрямку до цілі. Більшість дронів було спрямовано на Хмельнниччину. Ми знаємо, що там є військовий аеродром. Противник цю ціль собі облюбував і постійно намагається проникнути за допомогою ударний БПЛА. Вони знищують по дорозі", - повідомив Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ігнат наголосив, що ці атаки є типовими для Повітряних сил на відміну від тієї, що була по Києву, де було залучено 75 безпілотників.

відео дня

Наслідки атаки дронів по Хмельницькій області

Перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у своєму Telegram розповів про наслідки російської атаки по області.

Пізно ввечері 28 листопада у Хмельницькій області під час повітряної тривоги через атаку безпілотників працювали сили ППО. Сталося падіння уламків на території Шепетівського району.

"Вночі, під час чергової ворожої атаки, в області працювали сили ППО. Ми вкотре дякуємо ЗСУ за якісну роботу", - наголосив Тюрін.

За його словами, інформації щодо потерпілих чи травмованих немає. Втім, внаслідок атаки в Шепетівському районі пошкоджено дах, вікна та двері приміщення агропідприємства.

Нагадаємо, що у НАТО попередили про підготовку нових ракетних ударів РФ по містах України. Столтенберг заявив про те, що потрібно бути готовими до більшої кількості боїв і повітряних і ракетних атак на українські міста.

У ЗСУ розкрили, що Росія накопичила ракети для ударів по Україні. Щомісяця окупанти агресорки РФ застосовують по території України декілька десятків своїх ракет.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.