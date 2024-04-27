Вкрали ідею у ЗСУ: РФ застосовують на фронті нову технологію ураження цілей – BILD

Українські військові почали використовувати наземні дрони у січні 2024 року, а тепер таку технологію застосовують також російські окупанти.

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РФ активно застосовує на фронті технологію ураження цілей, яку вкрала у ЗСУ/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

Російські окупанти почали застосовувати на фронті технологію ураження цілей, яку "піддивилися" у Збройних сил України.

Загарбники вслід за Україною перейшли до використання на полі бою наземних дронів. Про це повідомляє видання BILD.

Зазначається, що експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке у січні цього року повідомляв, що Україна разом з безпілотниками почала розробляти також і різні типи наземних дронів. А тепер, за словами аналітика, наземні дрони почала використовувати і російська окупаційна армія.

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"Нещодавно 72-га окрема механізована бригада ЗСУ опублікувала відео, як український повітряний FPV-дрон знищує сухопутний гусеничний безпілотник ЗС РФ. Очевидно, він перевозив постачання для російських солдатів. На іншому записі ЗСУ показали російський наземний дрон радіоелектронної боротьби. На невелику гусеничну платформу встановили пристрій для створення радіоперешкод, щоб збивати українські повітряні безпілотники", – зазначається у повідомленні видання.

На думку аналітика BILD, таким чином війна в Україні поступово перетворюється на "війну роботів".

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Війна в Україні – останні новини

Президент України Володимир Зеленський сказав, чого не вистачає Україні для відбиття атак. Три види зброї зараз є найбільш необхідними, щоб Україна могла захищати свої населені пункти від ворожих атак та просуватися на фронті.

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Нагадаємо, під Часовим Яром не вщухають "гарячі" бої – в ЗСУ розкрили ситуацію поблизу міста. Російські окупанти не рахуються із втратами в техніці та живій силі, намагаючись захопити Часів Яр, розповів речник ОСУВ "Хортиця".

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