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Під Часовим Яром не вщухають "гарячі" бої: в ЗСУ розкрили ситуацію поблизу міста

Руслана Заклінська
27 квітня 2024, 17:34
Російські окупанти не рахуються із втратами в техніці та живій силі, намагаючись захопити Часів Яр, розповів речник ОСУВ "Хортиця".
Під Часовим Яром не вщухають 'гарячі' бої: в ЗСУ розкрили ситуацію поблизу міста
РФ накопичує сили біля Кліщіївки / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Росія продовжує спроби захопити Часів Яр та зосереджуює сили в районі Кліщіївки. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська продовжують тиснути на Бахмутському напрямку, особливо на околицях Часового Яру. Попри постійні штурми, ЗСУ контролюють ситуацію.

"ЗСУ контролюють обстановку як в місті, так і навколо нього. Ворожої російської армії в місті немає", - розповів речник.

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Волошин зазначив, що окупанти не рахуються із втратами в техніці та живій силі, намагаючись захопити Часів Яр.

"Ворог тактичних успіхів не мав, попри штурми всіма засобами. Подібна ситуація в населених пунктах Богданівка та Іванівське", - зазначив він.

Також Волошин розповів, що російські окупанти продовжують штурмувати Андріївку та Кліщіївку, намагаючись вирівняти лінію фронту. Найбільше штурмів на Часовоярівському напрямку росіяни провели в районі Білогорівки.

"В районі Кліщівки помічено збільшення кількості російських підрозділів", - додав військовий.

Російські війська зосереджують сили, щоб прорвати оборону західніше Бахмута та вийти до каналу "Сіверський Донець - Донбас". Далі окупанти планують захопити Часів Яр і створити умови для просування у бік Краматорської агломерації.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, в Очеретиному російські загарбники заблоковані і перебувають під вогневим контролем українських військ. За словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, українські захисники утримують дві третини Очеретиного та Соловйового.

Також ресурс DeepState повідомив, що російські війська окупували Семенівку і Соловйове, просуваючись із Авдіївки, з якої нещодавно відійшли українські захисники. Крім цього, окупанти просунулися в районі Новокалиновгоо, Іванівського та Кислівки.

Як повідомляв Главред, окупанти наступають в районі Часового Яру Донецької області, намагаючись створити умови для оперативного оточення міста. Згідно з останнім звітом ISW, бойові дії зосереджені в районах біля Богданівки на північний схід від Часового Яру, поблизу мікрорайонів Новий і Канал у східному Часовому Яру, на схід від Часового Яру біля Іванівського, а також у напрямку заповідника Ступки-Голубовського, Кліщіївки та Шумів.

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