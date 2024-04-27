Ситуація може загостритись: Сирський розказав про складну ситуацію на фронті

27 квітня відбулось 21-е засідання у форматі "Рамштайн". Партнерам доповіли про нагальні потреби української армії.

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Сирський заявив про можливе загострення ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

В Україні дуже складна ситуація на фронті і вона може серйозно загостритись. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час участі у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України.

На "Рамштайні" також виступили президент Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров та начальник ГУР Кирило Буданов. Сирський доповів про ситуацію на фронті.

"Поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", - сказав Сирський. відео дня

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися у двох областях. На Донеччині бої точилися в трьох населених пунктах - Очеретине, Бердичі та Красногорівка.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти просунулися в Очеретине Донецької області. Тривали бої в Бердичах, Красногорівці та на південь від Урожайного.

Як повідомлялося раніше, 15 квітня окупантам вдалося просунутися в районі Часова Яру. Однак аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

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