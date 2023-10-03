Українська розвідка оцінила "ноу-хау" окупантів на аеродромі Ту-95 в Енгельсі

У ГУР висміяли підхід російських військових, які після обкладання шинами бомбардувальників Ту-95 на аеродромі в Енгельсі перейшли до їхнього "малювання" на злітній смузі.
В ефірі телемарафону речник ГУР Андрій Юсов сказав, що йому "і смішно, і сумно коментувати", назвавши "ноу-хау" росіян "допотопним креативом".
"Аналоговнєт виходить на новий рівень, і разом з покришками, які мають зупиняти "бавовну", знищення тих самих літаків і стратегічної авіації, з'являються тепер намальовані літаки", - цитує Юсова "Ліга.net".відео дня
Юсов припустив, що таким чином росіяни хочуть списати вкрадені кошти.
"Але якщо серйозно, то це і смішно, і сумно коментувати. Країна, яка нещодавно позиціювала себе лідером на ринку озброєнь, другою армією у світі, сьогодні намагається абсолютно допотопним креативом, який ні на що не впливає, імітувати, що вони посилюють захист якихось своїх об’єктів", - відповів представник ГУР.
Юсов підкреслив, що захистити свої літаки росіяни можуть тільки одним способом - покинувши територію Україну.
Хто такий Андрій Юсов
Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.
Росія "захищає" Ту-95
Росія неодноразово залучала свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 до ударів по материковій Україні. Через що Ту-95 стали "жирною ціллю" для українських атак в глибині Росії.
Лише наприкінці серпня ГУР силами диверсантів ударами БПЛА знешкодила 5 літаків на аеродромах в РФ.
Врешті Росія почала "захищати" бомбардувальники за допомогою шин, що висміяли експерти. А напередодні видання The WarZone опублікувало цікаві супутникові знімки, на яких окупанти малюють Ту-95 на злітних смугах аеродрому в Енгельсі. Крім того, росіяни розмістили біля Ту-95 шини (які начебто "захищають" від нальотів дронів), щоб надати більшого реалізму приманкам.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Загроза ядерної атаки РФ: Данілов пояснив, коли Кремль може завдати удару
- Ситуація із зерном налагоджується: всі три чорноморські порти знову запрацювали
- ЗСУ пішли вперед на півдні: "покришили" сотні росіян і просунулися вперед