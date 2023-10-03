Українська розвідка оцінила "ноу-хау" окупантів на аеродромі Ту-95 в Енгельсі

Російські окупанти сподівалися обдурити українську розвідку й "малювали" Ту-95 на злітних смугах свого аеродрому.

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РФ намагається захистити Ту-95 від ударів України / Колаж Главред, фото: Вікіпедія

У ГУР висміяли підхід російських військових, які після обкладання шинами бомбардувальників Ту-95 на аеродромі в Енгельсі перейшли до їхнього "малювання" на злітній смузі.

В ефірі телемарафону речник ГУР Андрій Юсов сказав, що йому "і смішно, і сумно коментувати", назвавши "ноу-хау" росіян "допотопним креативом".

"Аналоговнєт виходить на новий рівень, і разом з покришками, які мають зупиняти "бавовну", знищення тих самих літаків і стратегічної авіації, з'являються тепер намальовані літаки", - цитує Юсова "Ліга.net". відео дня

Юсов припустив, що таким чином росіяни хочуть списати вкрадені кошти.

"Але якщо серйозно, то це і смішно, і сумно коментувати. Країна, яка нещодавно позиціювала себе лідером на ринку озброєнь, другою армією у світі, сьогодні намагається абсолютно допотопним креативом, який ні на що не впливає, імітувати, що вони посилюють захист якихось своїх об’єктів", - відповів представник ГУР.

Юсов підкреслив, що захистити свої літаки росіяни можуть тільки одним способом - покинувши територію Україну.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Росія "захищає" Ту-95

Росія неодноразово залучала свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 до ударів по материковій Україні. Через що Ту-95 стали "жирною ціллю" для українських атак в глибині Росії.

Лише наприкінці серпня ГУР силами диверсантів ударами БПЛА знешкодила 5 літаків на аеродромах в РФ.

Врешті Росія почала "захищати" бомбардувальники за допомогою шин, що висміяли експерти. А напередодні видання The WarZone опублікувало цікаві супутникові знімки, на яких окупанти малюють Ту-95 на злітних смугах аеродрому в Енгельсі. Крім того, росіяни розмістили біля Ту-95 шини (які начебто "захищають" від нальотів дронів), щоб надати більшого реалізму приманкам.

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