Україна може створити військові комендатури на Курщині - Зеленський розкрив деталі

Україна може за необхідності прийняти рішення про створення військових комендатур на окремих територіях Курської області, зазначив Зеленський.

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Зеленський розкрив деталі наради щодо ситуації в Курській області / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, deepstatemap

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на території Курської області. Про це він повідомив у своєму Телеграм каналі.

Він зазначив, що в ході наради було обговорено ряд важливих питань, зокрема щодо створення військових комендатур.

"Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур", - написав Зеленський. відео дня

Він також підкреслив, що Україна захищає своїх громадян у прикордонних районах та веде активні дії на території Росії.

"Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", - резюмував він.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Ситуація в Курській області - що відомо про операцію українських військ на території РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські військово-повітряні сили перенаправили значну частину своєї вогневої потужності в Курську область і почали щоденні обстріли Сумської області, скидаючи 50 плануючих бомб. Водночас ЗСУ використовують свою авіацію, і вже у вівторок з’явилися перші відео, де видно, як українські військові скидають американські бомби JDAM на цілі в Курській області, пише Forbes.

Президент США Джо Байден зазначив, що наступ українських військових у Курській області став серйозною дилемою для російського диктатора Володимира Путіна. Байден вперше прокоментував операцію ЗСУ під час свого візиту до Нового Орлеана.

Росія почала виведення частини своїх збройних сил з України у відповідь на просування українських військ у Курську область. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела серед американських чиновників.

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