Україна збільшила виробництво Нептунів у 10 разів - Forbes

Незабаром на фронті можуть опинитися "сотні" цих ракет, зазначають журналісти.

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Нептун став небезпечнішим / Колаж: Главред, фото: РНБО, Вікіпедія

Україна збільшила виробництво ракет "Нептун", які потопили крейсер "Москва", у 10 разів, і вже випробовує на фронті їхні модифікації, йдеться в матеріалі Forbes.

Стверджується, що вдосконалену версію "Нептунів" вперше було використано Україною в серпні 2023 року по батареї С-400 окупантів у Криму. Зараз її використовують для атак на Чорноморський флот і навіть нафтобази.

У матеріалі наголошується, що Україна прискорила виробництво ракет у 10 разів, тому на фронті незабаром можуть з'явитися десятки, якщо не сотні "Нептунів", які тепер б'ють не тільки в морі, а й на суші.

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ПКР Нептун Українська дозвукова маловисотна протикорабельна протикорабельна ракета. Призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також наземних цілей, передає Вікіпедія. Розроблена Київським конструкторським бюро Луч на основі радянської ракети Х-35, у розробці та виробництві якої брали участь підприємства України. Нептун відрізняється від Х-35 великим розміром і більшою дальністю, а також новою системою управління. Може застосовуватися з кораблів, авіації та наземних пускових установок. Ракета Нептун була прийнята Україною на озброєння в серпні 2020 року.

У коментарі 24 каналу спікер Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук пообіцяв посилення ударів по російських військах у Криму.

"Кейси з вибухами в тимчасово окупованому Криму відбуватимуться і далі. Там будуть палати штаби, пункти базування, нафтосховища, кораблі. Усе це відбуватиметься, поки вони (росіяни) не покинуть нашу територію. Це ми можемо пообіцяти", - зазначив Плетенчук.

Кожен військовий корабель Росії залишається для України легітимною військовою ціллю, підсумував Плетенчук.

Ракета "Нептун" - останні новини

Україна модернізувала "Нептун", яким била по, зокрема, крейсеру "Москва" і вразила корабель росіян "Костянтин Ольшанський". Defense Express писав про "абсолютно нові можливості" цієї ракети.

У статті йдеться про ймовірне збільшення дальності ураження "Нептуном" - з 280 км до 400 км.

Крім того, модернізований варіант розрахований для цілей, які знаходяться безпосередньо в морі, в бухтах або причалах.

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